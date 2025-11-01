Todo lo que sabemos a día de hoy del "caso" Alejandro Gil Fernandez

Vídeos relacionados:

Alejandro Gil, exministro de Economía y Planificación de Cuba y uno de los funcionarios más cercanos a Miguel Díaz-Canel, ha sido imputado por la Fiscalía General de la República por una decena de delitos graves, incluyendo espionaje, malversación, evasión fiscal, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y falsificación de documentos públicos. Gil está bajo arresto desde marzo de 2024, en un lugar no revelado, en el contexto de una crisis económica marcada por escasez y apagones.​

Delitos imputados

La Fiscalía sostiene que la investigación fue realizada por el Ministerio del Interior y presenta un extenso listado de cargos: espionaje, malversación, cohecho, falsificación de documentos, evasión de impuestos, tráfico de influencias, lavado de activos, violación de normas sobre información clasificada, además de sustracción y daño de documentos u objetos oficiales. El proceso penal también involucra a otros colaboradores, aunque no se han revelado sus nombres ni el número exacto de implicados.​

Qué actos concretos están descritos como espionaje

Hasta ahora, no existe una descripción pública detallada de los actos específicos que la Fiscalía cubana considera espionaje en el caso de Alejandro Gil: los comunicados oficiales solo mencionan el delito de espionaje junto a otros cargos, pero no explican concretamente qué acciones se le atribuyen bajo ese concepto. Las notas formales aluden de forma general al manejo indebido de información clasificada, la sustracción y daño de documentos oficiales, y la infracción de normas para la protección de datos reservados—sin precisar si hubo transferencia de información a terceros ni señalar mecanismos o destinatarios.

Origen y contexto del caso

Gil fue destituido en febrero de 2024, coincidiendo con el anuncio oficial del aumento del precio del combustible y el agravamiento de la crisis económica. La nota oficial habla de "graves errores" en la gestión, sin detallar con precisión la naturaleza de esos hechos. Poco después, se confirmó que estaba siendo investigado y posteriormente arrestado.​

Consecuencias y proceso judicial

La Fiscalía solicita largas penas de prisión para los acusados, conforme al tipo y cantidad de delitos atribuidos. El comunicado oficial insiste en que se garantizó el debido proceso, aunque existe escepticismo en la sociedad civil sobre la transparencia y el verdadero alcance de la lucha anticorrupción del régimen cubano.​

Impacto y repercusiones

El caso pone de manifiesto tanto las crisis económicas como las limitaciones en la transparencia judicial en Cuba. Gil fue uno de los principales arquitectos de la política económica en tiempos de profunda escasez y el fracaso de la llamada “Tarea Ordenamiento”, intensificando las dudas y críticas sobre la gestión estatal.​

Lo más leído hoy:

En resumen, el caso Alejandro Gil es uno de los mayores escándalos de corrupción, espionaje y delitos económicos documentados en la Cuba contemporánea, con amplio impacto en la percepción pública de la élite gobernante y las prácticas de justicia.​

Cronología completa

2 de febrero de 2024: Gil es destituido de su cargo en medio del contexto de crisis económica y ajuste de precios de combustible.​

7 de marzo de 2024: Nota oficial anuncia que Gil está siendo investigado por “graves errores” en su gestión. Se informa a la población y él renuncia a todos sus cargos políticos, reconociendo las imputaciones.​

Marzo 2024: Los órganos competentes del Ministerio del Interior inician actuaciones para esclarecer la conducta de Gil, con la aprobación de la Fiscalía, el Buró Político y el Consejo de Estado.​

Durante 2024: El caso se mantiene bajo reserva oficial, pero surgen rumores y reportes de que Gil se encuentra bajo arresto preventivo en un lugar no revelado.​

Octubre de 2025: La Fiscalía General emite un comunicado en el que informa oficialmente los cargos penales imputados: espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, falsificación de documentos, lavado de activos, tráfico de influencias, y otros delitos vinculados al manejo indebido de información clasificada y bienes estatales.​

31 de octubre y 1 de noviembre de 2025: Se solicita prisión para Gil y otros colaboradores implicados, aunque sus nombres y cantidad no se han hecho públicos. No se ha señalado públicamente el beneficiario de los presuntos actos de espionaje.

La Fiscalía ejerció acción penal pública ante el tribunal por los siguientes delitos específicos:

Espionaje

Actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación

Malversación

Cohecho

Falsificación de documentos públicos

Evasión fiscal

Tráfico de influencias

Lavado de activos

Infracción de normas de protección de documentos clasificados

Sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.​

Extracto textual del comunicado oficial de la Fiscalía (31 de octubre de 2025):

“La Fiscalía General de la República, en correspondencia con lo establecido en el Artículo 156 de la Constitución de la República, controló la investigación penal realizada por los órganos del Ministerio del Interior contra Alejandro Miguel Gil Fernández, quien se desempeñó como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, y otros imputados. (…) Se solicitó responsabilidad por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados, y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial. En todos los casos se interesó a los imputados sanciones privativas de libertad, en correspondencia con los hechos cometidos.”.​

No se han difundido íntegros los informes policiales ni la solicitud de penas exactas, sólo que la petición es de “sanciones privativas de libertad”. El documento destaca la culminación de la investigación, supervisada por la Fiscalía, y su elevación a instancia judicial.

El momento elegido para hacer pública la imputación formal de Alejandro Gil no parece casual. Con el país aún tratando de recuperarse del paso del huracán Melissa, el anuncio irrumpe en medio de la confusión y el malestar por la lenta respuesta del Gobierno. La imputación del exministro de Economía acusado de irregularidades ocurre justo cuando crece el descontento popular, y algunos ven en ello un intento de cambiar el foco mediático. Mientras los cubanos lidian con los daños y la escasez agravada por el ciclón, el régimen abre un nuevo capítulo político que también deja ver las tensiones dentro del poder.