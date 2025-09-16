Impresionante caravana de motos despide a joven fallecido en accidente en Nueva Paz

Vídeos relacionados:

El municipio de Nueva Paz despidió este fin de semana a Freddy Raúl Sánchez Núñez, un joven que falleció en un accidente de tránsito, con una masiva caravana de motocicletas que recorrió las calles de la localidad en su honor.

Amigos, familiares y motociclistas de la zona acompañaron el cortejo fúnebre hasta el cementerio municipal, en medio de un ambiente de dolor y consternación.

Las imágenes del homenaje se compartieron en redes sociales, donde decenas de usuarios expresaron mensajes de pesar.

Publicación en Facebook

"Te recibimos y te despedimos como te lo mereces, lokito. Vuela alto campeón, siempre el número 1 en nuestros corazones", escribió Katheryn Luján Rodríguez en Facebook, mientras otra vecina aseguró: "Así es, el cielo está de fiesta, pero el pueblo de Nueva Paz no lo está. Que la gloria de Dios esté contigo".

La muestra de solidaridad fue calificada como una de las despedidas más emotivas que ha vivido el municipio en los últimos años.

Lo más leído hoy:

"No había visto algo tan triste en mucho tiempo. Creo que todos lo hemos llorado, aunque muchas personas no lo conocíamos tanto", comentó Melissa Hernández Retureta en la red social.

Decenas de motociclistas, algunos con pancartas y otros con mensajes escritos en sus chaquetas, rindieron tributo al joven durante el recorrido, mientras los vecinos salían a las puertas de sus casas para aplaudir a modo de despedida.

El fallecimiento de Freddy Raúl ha dejado un profundo vacío en Nueva Paz y en comunidades aledañas. "Vuela alto, FreddyLu. #TeamFreddy x100pre", escribió en sus redes sociales Alejandro Gil, uno de sus allegados.

Los accidentes de tránsito en Cuba continúan cobrando cientos de vidas cada año.

Según los últimos datos oficiales difundidos por el gobierno, de enero a abril pasados ocurrieron 2,377 hechos de este tipo en Cuba, 150 menos que en los mismos meses de 2024. Sin embargo, los accidentes fueron más letales, al aumentar el número de fallecidos, revelaron las autoridades.

El coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del Órgano Especializado de Tránsito, de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, afirmó en mayo que el factor humano continúa siendo la causa principal en el 91 % de los accidentes

Preguntas frecuentes sobre la despedida de Freddy Raúl Sánchez Núñez en Nueva Paz