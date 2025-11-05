EE.UU. reitera que la ayuda humanitaria para Cuba se canalizará a través de la Iglesia Católica

Vídeos relacionados:

El gobierno de Estados Unidos reiteró este martes que la ayuda humanitaria destinada al pueblo cubano tras el paso del huracán Melissa será canalizada exclusivamente a través de la Iglesia Católica y la organización Cáritas, evitando cualquier intermediación del régimen de La Habana.

“En Cuba, la distribución será a través de la Iglesia Católica y Cáritas directamente a las personas afectadas”, informó la Embajada de Estados Unidos en La Habana en su cuenta oficial de X (antes Twitter), reiterando la política de Washington de garantizar que la asistencia llegue a la población sin control gubernamental.

De acuerdo con una nota oficial del Departamento de Estado, el gobierno estadounidense destinó una cantidad inicial de 24 millones de dólares para brindar asistencia de emergencia a los países afectados por el huracán Melissa, de categoría 5, que azotó el Caribe a finales de octubre.

El anuncio de este miércoles responde a las recientes declaraciones del régimen de que cualquier ayuda sería canalizada por sus canales oficiales.

Estados Unidos ha aportado una cantidad inicial de $24 millones en asistencia de emergencia para salvar vidas que se destinará a Jamaica, Haití, Bahamas y el pueblo cubano, para ayudar a los afectados por la destrucción que provocó el huracán Melissa.

Washington anunció 12 millones de dólares para Jamaica; 8,5 millones para Haití; 3 millones para Cuba y 500.000 dólares para las Bahamas; luego de que estas naciones enfrentaran el paso del huracán Melissa.

Los fondos se emplearán para ofrecer refugio temporal, agua potable, saneamiento, higiene, asistencia alimentaria y atención médica de emergencia.

Además, el Equipo de Respuesta para Asistencia ante Desastres (DART) del gobierno estadounidense continúa evaluando las necesidades en Jamaica y el resto del Caribe para futuras fases de ayuda.

La decisión de canalizar la asistencia a través de la Iglesia Católica y Cáritas en Cuba refuerza la postura de Washington de no entregar fondos directamente al gobierno de Miguel Díaz-Canel, debido a la falta de transparencia y el historial de desvío de recursos humanitarios en crisis anteriores.

Fuentes diplomáticas subrayan que la prioridad de esta ayuda es atender a los damnificados de las provincias orientales, especialmente en Granma, Holguín y Las Tunas, donde el huracán Melissa dejó graves daños materiales, comunidades inundadas y miles de evacuados.

El secretario de Estado Marco Rubio —quien autorizó la distribución de los fondos— afirmó que la respuesta humanitaria de EE.UU. busca “salvar vidas y apoyar a las poblaciones más vulnerables”, al tiempo que garantizó que la asistencia “llegará a manos del pueblo cubano, no del régimen”.

Sin embargo, el régimen de La Habana agradeció formalmente el ofrecimiento de ayuda pero aseguró que cualquier donativo se hará por sus canales oficiales.

El texto oficial subraya que la distribución de los recursos se realizará “conforme a los requerimientos que se ajustan a la evaluación de daños y necesidades más perentorias” y “en coordinación con nuestras autoridades”, una formulación que reafirma el control estatal sobre el proceso de ayuda.