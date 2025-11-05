EE.UU. anuncia 24 millones de dólares en ayuda humanitaria para países del Caribe afectados por Melissa

Vídeos relacionados:
El Gobierno de Estados Unidos anunció un paquete inicial de 24 millones de dólares en asistencia humanitaria para los países del Caribe afectados por el huracán Melissa, entre ellos Jamaica, Haití, Bahamas y Cuba, con el objetivo de apoyar las labores de socorro tras los graves daños provocados por el ciclón.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, los fondos serán utilizados para proveer refugio, agua potable, saneamiento, alimentos, atención médica de emergencia e insumos de higiene a las comunidades afectadas.
El documento precisa que el secretario de Estado, Marco Rubio, autorizó la distribución de los recursos de la siguiente manera: 12 millones de dólares para Jamaica, 8,5 millones para Haití, 3 millones destinados al pueblo de Cuba y 500 000 dólares para Bahamas.
El Departamento de Estado explicó que un equipo de Asistencia en Desastres (DART) permanece desplegado en Jamaica, evaluando la magnitud de los daños y las necesidades futuras en la región.
Según la información oficial, el huracán Melissa, catalogado como tormenta de categoría 5, tocó tierra el 28 de octubre en New Hope, Jamaica, con vientos sostenidos de 185 millas por hora, provocando inundaciones, evacuaciones hospitalarias y pérdidas humanas en Jamaica, Haití, República Dominicana, Cuba, Bahamas y las Islas Turcas y Caicos.
El presidente Donald Trump autorizó una respuesta inmediata de Estados Unidos, instruyendo al Departamento de Estado a coordinar con agencias de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y gobiernos locales la entrega de ayuda que incluye alimentos, suministros médicos, kits de higiene, refugios temporales y apoyo en búsqueda y rescate.
El texto también detalla que el Departamento de Estado recomienda realizar donaciones monetarias a agencias de socorro establecidas como la forma “más efectiva y rápida” de colaborar con las labores de recuperación, ya que las aportaciones en efectivo permiten adquirir insumos localmente, reduciendo los tiempos y costos de transporte.
Además, advierte sobre posibles estafas y campañas fraudulentas que suelen surgir tras desastres naturales, e insta a verificar la legitimidad de las organizaciones antes de donar.
Estados Unidos también recordó que sus embajadas en los países afectados, incluida la de La Habana, mantienen canales de comunicación abiertos para atender emergencias consulares de ciudadanos estadounidenses.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria de EE.UU. para el Caribe tras el huracán Melissa
¿Cuánto dinero destina EE.UU. en ayuda humanitaria para el Caribe tras el huracán Melissa?
Estados Unidos anunció un paquete de 24 millones de dólares en asistencia humanitaria para los países del Caribe afectados por el huracán Melissa, incluyendo Jamaica, Haití, Bahamas y Cuba. Estos fondos están destinados a proveer refugio, agua potable, alimentos, atención médica y otros insumos necesarios para las comunidades afectadas.
¿Por qué la ayuda de EE.UU. a Cuba se canaliza sin intermediarios del régimen?
El Gobierno de Estados Unidos ha decidido que la ayuda humanitaria a Cuba se canalice directamente al pueblo cubano sin intermediarios del régimen, para asegurar que llegue de manera efectiva a quienes más la necesitan. Esta decisión busca evitar que la ayuda sea desviada o retenida por el gobierno cubano, un temor expresado por muchos ciudadanos y organizaciones internacionales.
¿Cómo se distribuye la ayuda humanitaria de EE.UU. en el Caribe?
La distribución de la ayuda humanitaria de EE.UU. en el Caribe se realiza en coordinación con gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y agencias de Naciones Unidas. En el caso de Cuba, la distribución se coordina con la Iglesia Católica para garantizar que los recursos lleguen directamente a las comunidades más afectadas. Esta estrategia busca optimizar el impacto de la ayuda y minimizar los costos y tiempos de transporte.
¿Cuál es la postura del gobierno cubano ante la ayuda humanitaria de EE.UU.?
El gobierno cubano, representado por Miguel Díaz-Canel, ha expresado que está abierto a recibir ayuda humanitaria, siempre que se respete la soberanía nacional y no se impongan condiciones políticas. Sin embargo, ha habido tensiones y declaraciones contradictorias por parte de altos funcionarios cubanos respecto al ofrecimiento de ayuda de Estados Unidos, lo que refleja la complejidad de las relaciones bilaterales en este contexto.
