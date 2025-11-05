EE.UU. anuncia 24 millones de dólares en ayuda humanitaria para países del Caribe afectados por Melissa

Vídeos relacionados:

El Gobierno de Estados Unidos anunció un paquete inicial de 24 millones de dólares en asistencia humanitaria para los países del Caribe afectados por el huracán Melissa, entre ellos Jamaica, Haití, Bahamas y Cuba, con el objetivo de apoyar las labores de socorro tras los graves daños provocados por el ciclón.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, los fondos serán utilizados para proveer refugio, agua potable, saneamiento, alimentos, atención médica de emergencia e insumos de higiene a las comunidades afectadas.

El documento precisa que el secretario de Estado, Marco Rubio, autorizó la distribución de los recursos de la siguiente manera: 12 millones de dólares para Jamaica, 8,5 millones para Haití, 3 millones destinados al pueblo de Cuba y 500 000 dólares para Bahamas.

El Departamento de Estado explicó que un equipo de Asistencia en Desastres (DART) permanece desplegado en Jamaica, evaluando la magnitud de los daños y las necesidades futuras en la región.

Según la información oficial, el huracán Melissa, catalogado como tormenta de categoría 5, tocó tierra el 28 de octubre en New Hope, Jamaica, con vientos sostenidos de 185 millas por hora, provocando inundaciones, evacuaciones hospitalarias y pérdidas humanas en Jamaica, Haití, República Dominicana, Cuba, Bahamas y las Islas Turcas y Caicos.

El presidente Donald Trump autorizó una respuesta inmediata de Estados Unidos, instruyendo al Departamento de Estado a coordinar con agencias de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y gobiernos locales la entrega de ayuda que incluye alimentos, suministros médicos, kits de higiene, refugios temporales y apoyo en búsqueda y rescate.

Lo más leído hoy:

El texto también detalla que el Departamento de Estado recomienda realizar donaciones monetarias a agencias de socorro establecidas como la forma “más efectiva y rápida” de colaborar con las labores de recuperación, ya que las aportaciones en efectivo permiten adquirir insumos localmente, reduciendo los tiempos y costos de transporte.

Además, advierte sobre posibles estafas y campañas fraudulentas que suelen surgir tras desastres naturales, e insta a verificar la legitimidad de las organizaciones antes de donar.

Estados Unidos también recordó que sus embajadas en los países afectados, incluida la de La Habana, mantienen canales de comunicación abiertos para atender emergencias consulares de ciudadanos estadounidenses.