Primer frente frío de otoño refrescará Miami y el sur de la Florida con temperaturas cercanas a 10 grados Celsius

Vídeos relacionados:

El primer frente frío de este otoño traerá un descenso notable de las temperaturas al sur de la Florida a partir del fin de semana.

Según informó El Nuevo Herald, citando al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el sistema se desplazará por el este de Estados Unidos y llegará al área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale entre el domingo y el lunes, provocando que las temperaturas nocturnas desciendan hasta 16 grados Celsius.

Sin embargo, el cambio más fuerte se sentirá el martes en la madrugada, cuando los termómetros podrían marcar cerca de 10 grados Celsius, la cifra más baja de la temporada.

El meteorólogo George Rizzuto, del NWS, explicó al portal de noticias que “las temperaturas más frías se registrarán entre las tres y las cinco de la mañana del martes”.

Por su parte, Lissette González, presentadora del tiempo en CBS News Miami, aseguró que “muchos residentes están entusiasmados con el cambio”, aunque recordó que el frío será de corta duración.

De acuerdo con los pronósticos, el enfriamiento será breve. Para el martes en la noche y el miércoles, las temperaturas volverán a rondar los 21 grados Celsius, y hacia el final de la semana se prevé un retorno a valores cercanos a los 26 grados.

Lo más leído hoy:

El NWS explicó que el frente frío está asociado a un sistema de baja presión que se extenderá desde la costa noreste de Estados Unidos hasta el sur de la Florida, provocando un descenso temporal de las temperaturas en buena parte del estado.

En otras regiones de Florida, el impacto será más fuerte. En Tallahassee, se esperan mínimas de hasta 1 grado Celsius, mientras que en Gainesville el termómetro podría bajar a 2 grados.

En Orlando y Tampa, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados durante el inicio de la semana próxima.

Antes del cambio, las condiciones seguirán cálidas, con temperaturas diurnas entre los 27 y 29 grados y mínimas nocturnas cercanas a los 21 grados, sin probabilidades significativas de lluvia.

Aunque este frente no traerá frío extremo, marca el inicio de la temporada invernal en el sur de la Florida, donde cada año los residentes esperan con entusiasmo las primeras jornadas frescas después del largo verano tropical.

Este primer frente frío llega a Florida después de un verano particularmente intenso.

En julio, el estado atravesó semanas muy sofocantes durante el verano boreal, con temperaturas que llegaron a establecer marcas importantes en varias zonas de Florida.