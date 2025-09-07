Así avanza la onda tropical que podría llegar al Caribe en pocos días

Vídeos relacionados:

Una onda tropical localizada en el Atlántico central avanza hacia el oeste, con dirección hacia el mar Cariba, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la onda está produciendo una pequeña zona de lluvias. Las condiciones ambientales solo favorecen ligeramente el desarrollo, y las posibilidades de que este sistema se convierta en una depresión tropical siguen disminuyendo.

Se espera que la onda se desplace generalmente hacia el oeste a una velocidad de entre 10 y 15 millas por hora, y es probable que se encuentre cerca de las Antillas Menores a mediados de la próxima semana.

La onda se desplaza con dirección general hacia el oeste, y se espera que en los próximos días acelere su velocidad hasta los 10-15 nudos.

Captura de NHC

Los pronósticos indican que podría aproximarse a las Antillas Menores a mediados de la próxima semana, por lo que se recomienda a las poblaciones de esa región mantenerse atentas a su evolución.

Lo más leído hoy:

Además de este fenómeno, otra onda tropical se ubica en el centro del Caribe, a lo largo de los 71 grados de longitud oeste, entre La Española y el noroeste de Venezuela, moviéndose hacia el oeste con convección dispersa.

En el Golfo de México, una baja presión y varias vaguadas superficiales provocan lluvias y tormentas eléctricas aisladas, mientras se prevé la llegada de un frente frío al norte del golfo a inicios de la próxima semana.

El meteorólogo cubano Christian Jesús Muñiz Carrillo alertó que la temporada ciclónica entra en su fase más activa, ya que septiembre es, históricamente, el mes en que ocurre el pico de formación de huracanes en el Atlántico.

Según explicó, entre 1950 y 2023 se han registrado nueve huracanes que tocaron tierra en Cuba durante el mes de septiembre.

Basado en registros desde 1851 hasta 2024, destacó que en los primeros 10 días de septiembre se han formado 264 ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico Norte.

Fernández señaló además que la formación de ciclones en este mes tiende a concentrarse en el Atlántico tropical occidental, el mar Caribe, el Golfo de México y el Atlántico central y occidental.

Preguntas Frecuentes sobre el Avance de Ondas Tropicales hacia el Caribe