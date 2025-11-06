José Daniel Ferrer responde a los ataques de Bruno Rodríguez: “Tenga listas las maletas"

Vídeos relacionados:

El opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), respondió este miércoles a los ataques del ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla, quien lo calificó en redes sociales como “delincuente”, “abusador” y “violador de derechos humanos” tras conocer su reunión en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el canciller del régimen escribió que “No sorprende que el Secretario de Estado de #EEUU se reúna con delincuentes, abusadores de mujeres y vulnerables, connotados violadores de #DDHH, simuladores que se autoflagelan para culpar a otros, y que se disfrazan de ‘opositores’ para enriquecerse con el dinero del enemigo”.

Las declaraciones de Rodríguez desataron una ola de críticas y reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios y activistas rechazaron lo que calificaron como un nuevo ataque del régimen contra sus opositores.

Ferrer no tardó en responder al canciller, y aseguró que “Nada me complace más que el ataque colérico y las calumnias del ministro de Relaciones Exteriores de la más criminal, infame y corrupta tiranía que haya conocido nuestro continente. Lo que sí me molestaría muchísimo es que me hagas un elogio. Qué bueno que no se haya podido controlar”.



“Le daré un consejo sano: tenga listas las maletas, el pueblo ya no los soporta y en cualquier momento los echa. ¿A dónde se irá, a Rusia o China? No piense en Venezuela, caerá Maduro antes que ustedes.”, subrayó al final de su respuesta.

El opositor, que recientemente fue honrado en Washington con el Premio Libertad, reafirmó su compromiso con la lucha por la democracia y la liberación de los presos políticos en Cuba.

Las declaraciones de Ferrer se producen en medio de una campaña de ataques del aparato propagandístico del régimen cubano contra activistas y periodistas independientes, tras su serie de reuniones con funcionarios estadounidenses para abordar la represión, la crisis humanitaria y el deterioro de los derechos humanos en la isla.