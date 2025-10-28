José Daniel Ferrer sobre votación del embargo: “Al criminal se le condena y sanciona”

Vídeos relacionados:

A escasas horas de la votación anual en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la resolución que condena el embargo estadounidense a Cuba, el opositor cubano José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), pidió a los países democráticos no avalar lo que considera una “farsa diplomática” y denunció las contradicciones éticas de Europa y Occidente frente al régimen cubano.

“Ni la Unión Europea, ni Reino Unido, ni Canadá, ni Australia, ni ningún país libre y democrático debiera apoyar la resolución que sobre el embargo presenta el régimen cubano”, escribió Ferrer en su cuenta de X (antes Twitter).

“Cuando votan a favor de dicha resolución están apoyando un documento lleno de falsedades y exageraciones, están apoyando a una criminal dictadura que impone un cruel bloqueo a los derechos de los cubanos”, añadió el líder opositor recientemente desterrado a Estados Unidos.

Asimismo, el expreso político de la dictadura enfatizó que el embargo estadounidense no es la causa del sufrimiento de la población, sino una consecuencia política de los crímenes y alianzas del régimen.

Cuba, aliada de Rusia en la invasión a Ucrania

En su mensaje, Ferrer señaló la hipocresía de la Unión Europea y otros países occidentales que imponen sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania, pero votan en la ONU a favor de un aliado estratégico de Moscú.

“No es ético ni político ni inteligente que los países miembros de la UE, que tanto necesitan el apoyo de Estados Unidos para Ucrania, voten en contra de su principal aliado y favorezcan a una dictadura que siempre ha sido contraria a Occidente”, afirmó.

Lo más leído hoy:

Sus declaraciones coinciden con los recientes señalamientos del gobierno de Ucrania, que confirmó la presencia de miles de cubanos reclutados por Rusia para luchar en el frente oriental.

El proyecto humanitario ucraniano “Quiero Vivir”, dependiente del Ministerio de Defensa, aseguró este mes que más de 5,000 ciudadanos cubanos habrían sido enviados al conflicto, algunos bajo engaños y promesas falsas de trabajo.

Mientras el régimen cubano insiste en la narrativa de víctima del “bloqueo”, su aparato militar y de inteligencia coopera con una potencia invasora, y sus ciudadanos son enviados a pelear en una guerra que apoya oficialmente en declaraciones y extraoficialmente con efectivos militares.

La contradicción es evidente: mientras los aliados europeos de Estados Unidos le reclaman toda la ayuda posible y un compromiso firme en el marco de la OTAN para contrarrestar la agresión rusa en suelo europeo, al mismo tiempo le dan la espalda en la votación de la ONU, desentendiéndose de los argumentos estadounidenses y respaldando a una dictadura aliada estratégica de Vladimir Putin.

La incoherencia europea ante una dictadura aliada de autocracias

En ese sentido, Ferrer cuestionó la posición ambivalente de la Unión Europea, que mantiene un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con La Habana (ADPC), pero sanciona a gobiernos como los de Venezuela, Irán o Rusia.

“La UE impone sanciones a Rusia, a Venezuela, a Irán… pero trata al liberticida régimen cubano, mentor de los de Venezuela y Nicaragua y aliado estratégico de Rusia, como si se tratara de una inofensiva democracia”, criticó.

El opositor llamó a los países democráticos a abstenerse o votar en contra de la resolución, argumentando que hacerlo a favor equivaldría a premiar a un régimen responsable del apoyo internacional y el respaldo de las autocracias de la región a Moscú, así como de violaciones masivas de derechos humanos, represión interna y corrupción institucional.

“Al criminal se le condena y sanciona, no se le beneficia, no se le premia”, concluyó.

Un voto simbólico en un escenario de guerra e hipocresía

La votación de este año se produce en un contexto geopolítico particularmente tenso. Estados Unidos busca romper el consenso automático que durante décadas ha respaldado a Cuba en la ONU, mientras La Habana intenta explotar políticamente la imagen de víctima del “bloqueo”.

Pero las denuncias sobre mercenarismo cubano en Ucrania, los vínculos con regímenes sancionados y la reciente revelación de que el conglomerado militar GAESA acumula más de 18,000 millones de dólares mientras la población carece de alimentos y medicinas, erosionan el discurso humanitario del régimen.

Para Ferrer, el verdadero “bloqueo” no es el estadounidense, sino el que el Partido Comunista impone a su propio pueblo: el bloqueo al libre pensamiento, al trabajo independiente, a los derechos cívicos y a la libertad de asociación.

Su mensaje apunta a un dilema moral que Europa y América Latina deberán enfrentar en la votación de esta semana: ¿seguir legitimando a una dictadura que apoya guerras, reprime a su gente y oculta fortunas millonarias, o asumir una postura ética que cuestione esa complicidad histórica?