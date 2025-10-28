Santiago de Cuba: largas colas en tiendas en dólares ante la llegada del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Mientras el poderoso huracán Melissa, de categoría 5, se aproxima al oriente cubano, la provincia de Santiago de Cuba vive una escena de contrastes sociales: largas colas en tiendas en dólares, precios inalcanzables, y barrios enteros donde las familias aseguran no tener ni pan ni leche para los niños.

El opositor José Daniel Ferrer García denunció en su cuenta de Facebook las aglomeraciones frente a comercios en divisas, donde los santiagueros intentan abastecerse antes del impacto del ciclón.

En su publicación, mostró una foto con un saco de leche en polvo de 25 kilogramos valorado en 243 dólares, equivalente a unos 119 000 pesos cubanos al cambio informal.

"Santiago de Cuba: se acerca el huracán Melissa, largas filas, colas, para quienes tienen dinero. 25 kilos de leche en polvo a 243 USD, 119 000 pesos cubanos, según el cambio en el mercado informal", escribió el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien advirtió que "quienes no tienen esas altas sumas de dinero, no pueden darle leche a sus niños y ancianos de la familia".

Hambre y abandono en el sur de la provincia

Mientras algunos hacen colas para pagar en dólares, en el poblado costero de Sigua, al sur de Santiago, vecinos denuncian que no tienen alimentos ni leche para los niños y que las autoridades no han ofrecido ninguna ayuda ante la inminente llegada del huracán. “Estamos a poco tiempo de una catástrofe y el gobierno no da la cara. Nadie ha venido, nadie ha traído nada… Estamos desesperados”, dijeron varios residentes al periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien difundió un video de la denuncia en redes sociales.

El abandono institucional se repite en el municipio Mella, donde, según reportó el periodista Mario J. Pentón, el régimen distribuyó a los mayores de 65 años un “módulo alimenticio” que incluía una cajetilla de cigarros, una lata de sardinas y un paquete de espaguetis. La entrega, destinada supuestamente a apoyar a los ancianos durante el huracán, provocó una ola de críticas y burlas en redes sociales. “Esta es la respuesta a la pregunta de Díaz-Canel sobre qué Estado fallido haría tanto. Las sardinas son solo para mayores de 65 años”, ironizó Pentón.

Escenas de desesperación en Santiago

La precariedad alimentaria y el miedo al ciclón también desataron momentos de caos en la ciudad. Decenas de personas se lanzaron sobre un camión de picadillo que circulaba por la Avenida Martí, en una escena que testigos describieron como de “canibalismo social”. “Hasta puñaladas dieron. La gente está sin control, con hambre y con miedo al huracán”, relató un vecino a medios locales. La estampida, registrada en video, muestra a familias enteras peleando por un paquete de comida ante la pasividad inicial de las autoridades.

El huracán Melissa: un monstruo de categoría 5

El más reciente parte del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) confirmó que el huracán Melissa mantiene vientos máximos sostenidos de 280 km/h, rachas de más de 300 km/h y una presión central de 901 hPa, lo que lo convierte en uno de los ciclones más intensos registrados en el Caribe en décadas.

Su trayectoria lo sitúa a 400 kilómetros al suroeste de Santiago de Cuba, y se prevé que impacte de forma directa durante la madrugada del miércoles 29 de octubre, con lluvias torrenciales que podrían superar los 400 milímetros en zonas montañosas y costeras, y marejadas con olas de hasta siete metros de altura. El INSMET alertó que la madrugada será crítica y llamó a extremar las medidas de precaución, especialmente en las provincias de Granma, Holguín y Santiago de Cuba, donde ya se realizan evacuaciones preventivas.

Una crisis que el régimen no logra contener

Las imágenes de colas, escenas de desesperación y ayudas insuficientes contrastan con el discurso oficial del régimen, que intenta mostrar “organización y control” ante la emergencia. Sin embargo, la realidad en las calles santiagueras revela una población desbordada por el hambre, la escasez y la falta de asistencia real.

“Esto no es robo, es hambre”, dijo una anciana tras recoger un paquete del camión de picadillo, en una frase que resume la desesperación de miles de cubanos que enfrentan, una vez más, el paso de un huracán sin comida, sin recursos y sin Estado que los proteja.