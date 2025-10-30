"Caótico todo": Decenas de personas en Santiago de Cuba sin luz ni comida tras paso de huracán Melissa

Vídeos relacionados:

El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció este jueves la situación crítica que viven numerosos santiagueros tras el paso del huracán Melissa, con comunidades que permanecen sin electricidad, combustible ni recursos básicos para cocinar o alimentarse.

“Me informan decenas de personas que están sin corriente eléctrica, sin alimentos, sin combustible para elaborar lo que pueda aparecer. Que el régimen comunista solo les ha vendido una libra de azúcar y un kilo de arroz. Crece el número de enfermos por arbovirosis, muy difícil encontrar medicinas. Caótico todo. Cuba tiene que cambiar”, escribió Ferrer en su cuenta de Facebook, junto a imágenes de techos arrancados, viviendas dañadas y calles en Santiago.

"Es hora ya de poner fin a un régimen criminal compuesto por abusadores e ineptos", añadió desde Miami, a donde fue recientemente desterrado por el régimen junto a su familia.

"Imágenes de Santiago de Cuba y Palma Soriano luego del paso del huracán Melissa. Es la hora de la solidaridad con nuestros hermanos. Abajo la tiranía!!!", había dicho en otro post.

Afectaciones en Santiago de Cuba

Tras el paso del huracán Melissa, la provincia enfrenta daños materiales severos: derrumbes parciales, postes eléctricos caídos, techos desprendidos y calles inundadas. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, reconoció que la situación “es muy compleja” y que las lluvias y los vientos “han provocado afectaciones en toda la provincia”.

El fenómeno, que entró al país con vientos sostenidos de 195 km/h y fuertes lluvias, afectó especialmente a los municipios de Guamá, Palma Soriano, San Luis, Contramaestre y El Cobre, donde se reportan viviendas dañadas, caminos interrumpidos e interrupciones en el servicio eléctrico y las comunicaciones. Las propias autoridades provinciales confirmaron que los daños son amplios y que continúan las labores de evaluación.

Antes del impacto, Santiago de Cuba ya enfrentaba una situación social y económica muy deteriorada. La provincia vivía largas colas en tiendas en divisas ante la llegada del ciclón y precios inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos.

También el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada documentó la desesperación de la población en la Avenida Martí, donde decenas de personas se lanzaron sobre un camión de picadillo en busca de comida, y reportó que los vecinos del poblado costero de Sigua denunciaron que no habían recibido alimentos ni ayuda gubernamental pese a la inminencia del huracán.

También se conoció la entrega de un “módulo alimenticio” en el municipio Mella para mayores de 65 años, que incluía una lata de sardinas, un paquete de espaguetis y una cajetilla de cigarros, lo que provocó críticas por la escasa asistencia estatal en medio de una emergencia nacional.

Apagones antes y después de Melissa

Previo al paso del huracán, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) anunció la desconexión preventiva de las termoeléctricas Renté, Felton y Moa, decisión que dejó sin servicio eléctrico a buena parte del oriente del país.

Ayer, tras el impacto de Melissa, la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba confirmó en un comunicado publicado en Facebook que los trabajos de evaluación y reparación aún no podían comenzar porque la provincia se mantiene en fase de alarma ciclónica, y que la recuperación será gradual, con prioridad para hospitales, bombeo de agua y centros de evacuación. Las imágenes difundidas por la entidad mostraron postes, transformadores y líneas eléctricas colapsadas, lo que evidencia la magnitud de las afectaciones en la red.

Llamado y agradecimientos por la solidaridad

Tras el paso del huracán, Ferrer ha insistido en la necesidad de apoyar a las familias más afectadas y a los opositores que viven en condiciones precarias en el oriente cubano. En un mensaje reciente, explicó que la prioridad en estos momentos es hacer llegar ayuda de forma rápida y efectiva.

“Estamos inmersos en muchas cosas que tienen que ver con la lucha por la libertad de Cuba, no hay tiempo suficiente ni para dormir lo necesario, estamos contra reloj, pero lo más importante en estos momentos es apoyar a los opositores y familiares de presos políticos en las zonas afectadas por el huracán Melissa. Necesitamos ayuda urgente para ellos”, escribió en Facebook, ofreciendo además un número de contacto para coordinar envíos.

Pocas horas después, Ferrer informó que ya estaban recibiendo asistencia gracias a la respuesta solidaria del exilio cubano y agradeció la contribución del abogado Marcell Felipe, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana, y del comunicador Miguel Cossio, director ejecutivo de esa institución, por su apoyo a presos políticos, activistas y familias damnificadas en la región oriental.

En una publicación posterior, Ferrer compartió un video en el que opositores y familiares de presos políticos pedían solidaridad tras el paso del huracán Melissa. En el mensaje, destacó que la asistencia ya estaba llegando al oriente del país gracias a la generosidad de varios patriotas exiliados, entre ellos Los Pichy Boys, Marcell Felipe y Miguel Cossio.

Mientras las autoridades evalúan los daños y la electricidad no llega a buena parte del oriente cubano, cientos de familias siguen intentando sobrevivir entre la pérdida y la incertidumbre. Desde dentro y fuera del país, el llamado a la solidaridad busca aliviar, aunque sea parcialmente, el golpe de una tragedia que vuelve a poner a prueba la resistencia del pueblo santiaguero.