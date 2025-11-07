Recaudan más de 1,400 dólares para ayudar a los damnificados del huracán Melissa en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

En un nuevo gesto de solidaridad, la diáspora cubana ha respondido con rapidez al llamado de ayuda lanzado por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien desde Estados Unidos organizó una campaña para apoyar a las familias afectadas por el devastador paso del huracán Melissa por el oriente cubano.

En solo 48 horas, la iniciativa alcanzó 1,424 dólares recaudados, una cifra que, según explicó Mayeta en Facebook, se transformará en combos de alimentos básicos y artículos de emergencia que serán enviados directamente a las familias más golpeadas en Santiago de Cuba, sin intermediarios ni estructuras estatales de por medio.

“El pueblo está levantando al pueblo, como siempre”, escribió el también activista al agradecer a quienes han donado, compartido o promovido la iniciativa.

Publicación de Facebook/Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

El comunicador destacó la respuesta inmediata y generosa de la comunidad cubana en el exterior, que continúa organizándose para ampliar el impacto de la campaña. “Un dólar parece poco, pero cuando miles se unen, Cuba entera respira”, expresó en su mensaje.

Publicación de Facebook/Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Lo más leído hoy:

La recaudación se suma a otros esfuerzos similares emprendidos desde Miami, Madrid y Ciudad de México, donde cubanos en el exilio han puesto en marcha redes de ayuda humanitaria para enviar alimentos, medicinas y ropa a las zonas más afectadas por Melissa, especialmente en las provincias de Santiago, Granma y Holguín, donde persisten comunidades aisladas y sin acceso a servicios básicos.

El caso de esta campaña —impulsada desde la sociedad civil y al margen de las instituciones estatales— refleja una realidad cada vez más evidente: son los propios cubanos, dentro y fuera de la isla, quienes están asumiendo el esfuerzo de reconstruir lo que el régimen no ha sabido o querido atender.

La diáspora cubana ha vuelto a demostrar su fuerza y compromiso con la isla. Su objetivo es claro: garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan y no quede bajo el control del aparato estatal, que en crisis anteriores ha sido denunciado por retener o redistribuir de forma opaca las donaciones internacionales.

Mientras el régimen mantiene su discurso político y el país enfrenta apagones, desabastecimiento y desorganización, el pueblo —dentro y fuera de la isla— sigue demostrando que la verdadera fuerza de Cuba está en la unión y la solidaridad de sus ciudadanos.