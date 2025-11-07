Recaudan más de 1,400 dólares para ayudar a los damnificados del huracán Melissa en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
En un nuevo gesto de solidaridad, la diáspora cubana ha respondido con rapidez al llamado de ayuda lanzado por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien desde Estados Unidos organizó una campaña para apoyar a las familias afectadas por el devastador paso del huracán Melissa por el oriente cubano.
En solo 48 horas, la iniciativa alcanzó 1,424 dólares recaudados, una cifra que, según explicó Mayeta en Facebook, se transformará en combos de alimentos básicos y artículos de emergencia que serán enviados directamente a las familias más golpeadas en Santiago de Cuba, sin intermediarios ni estructuras estatales de por medio.
“El pueblo está levantando al pueblo, como siempre”, escribió el también activista al agradecer a quienes han donado, compartido o promovido la iniciativa.
El comunicador destacó la respuesta inmediata y generosa de la comunidad cubana en el exterior, que continúa organizándose para ampliar el impacto de la campaña. “Un dólar parece poco, pero cuando miles se unen, Cuba entera respira”, expresó en su mensaje.
La recaudación se suma a otros esfuerzos similares emprendidos desde Miami, Madrid y Ciudad de México, donde cubanos en el exilio han puesto en marcha redes de ayuda humanitaria para enviar alimentos, medicinas y ropa a las zonas más afectadas por Melissa, especialmente en las provincias de Santiago, Granma y Holguín, donde persisten comunidades aisladas y sin acceso a servicios básicos.
El caso de esta campaña —impulsada desde la sociedad civil y al margen de las instituciones estatales— refleja una realidad cada vez más evidente: son los propios cubanos, dentro y fuera de la isla, quienes están asumiendo el esfuerzo de reconstruir lo que el régimen no ha sabido o querido atender.
La diáspora cubana ha vuelto a demostrar su fuerza y compromiso con la isla. Su objetivo es claro: garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan y no quede bajo el control del aparato estatal, que en crisis anteriores ha sido denunciado por retener o redistribuir de forma opaca las donaciones internacionales.
Mientras el régimen mantiene su discurso político y el país enfrenta apagones, desabastecimiento y desorganización, el pueblo —dentro y fuera de la isla— sigue demostrando que la verdadera fuerza de Cuba está en la unión y la solidaridad de sus ciudadanos.
Preguntas frecuentes sobre la solidaridad y ayuda tras el huracán Melissa en Cuba
¿Cómo ha respondido la diáspora cubana al huracán Melissa?
La diáspora cubana ha organizado campañas de ayuda para recolectar fondos, alimentos y medicinas, enviando estos recursos directamente a las familias afectadas en Cuba sin intermediación del gobierno. Iniciativas desde Miami, Madrid y otras ciudades han reunido toneladas de ayuda y miles de dólares para los damnificados.
¿Qué impacto ha tenido el huracán Melissa en el oriente de Cuba?
El huracán Melissa ha causado una devastación significativa en el oriente de Cuba, dejando comunidades sin acceso a servicios básicos, viviendas destruidas y familias aisladas. Las provincias más afectadas incluyen Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.
¿Cómo se están organizando los cubanos dentro de la isla para ayudar a los damnificados?
Los cubanos en la isla han lanzado iniciativas comunitarias para recolectar y distribuir ayuda, sorteando las restricciones del control estatal. Grupos cívicos, iglesias y ciudadanos individuales han establecido puntos de acopio para alimentos, ropa y medicinas, demostrando un espíritu de autogestión y solidaridad.
¿Por qué se evita la intermediación del gobierno cubano en la distribución de ayuda?
Se evita la intermediación del gobierno cubano debido a la desconfianza generada por denuncias previas de desvío o retención de donativos internacionales. Las campañas buscan asegurar que la ayuda llegue directamente a las personas necesitadas sin pasar por las manos del régimen.
