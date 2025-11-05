“No se necesita solo libertad, también ayuda”: Ulises Toirac sobre las donaciones a Cuba tras el huracán

Vídeos relacionados:
El humorista cubano Ulises Toirac defendió este martes la importancia de las donaciones a Cuba tras el paso del huracán Melissa, y pidió sensibilidad con los damnificados, sobre todo en la zona oriental, que describió como “dantesca”.
En su publicación en Facebook, Toirac se refirió al debate que se ha generado entre quienes rechazan el envío de ayuda al país, argumentando que lo que necesita Cuba no son donaciones, sino libertad.
“Libertad se necesita. Mucha y de muy diversa naturaleza y raíz. Pero pensemos en un par de detalles”, escribió el comediante, recordando que la Iglesia Católica se ofreció como garante de la distribución de la ayuda humanitaria, tanto la enviada por el Gobierno de Estados Unidos como por cualquier otra vía internacional.
“La Iglesia decidió ofrecerse de garante no sólo para las donaciones del Gobierno de EE.UU., sino que es una vía abierta para todo el que quiera donar. Me parece buenísimo y en lo personal agradezco este gesto de infinita humanidad tratando de salvar un escollo innecesario y absurdo”, afirmó Toirac.
El actor recordó además que muchas familias en Cuba siguen viviendo en albergues desde ciclones anteriores y que las condiciones de los nuevos damnificados son “poco imaginables” para quienes no están pasando por esa situación.
“Hay que tener un poquitico de sensibilidad, de empatía, de humanismo. Jamaica está recibiendo una buena cantidad de apoyo internacional, y es de lo que se trata”, escribió.
“No se trata de Gobierno. Se trata de personas. De gente muy humilde que ya venía careciendo y les cayó un Armagedón encima”, añadió el comediante, quien también ofreció su disposición personal para apoyar a las víctimas.
“Por cierto, yo no tengo medio peso ni organización que me ampare, pero si alguna empresa o particular quiere y tiene cómo, me ofrezco pa ir por los pueblitos a hacerle pujos a la gente pa alegrarles un poco la vida si ello fuera posible”, concluyó.
Las palabras de Toirac tiene un trasfondo: el régimen cubano informó este lunes que el número de viviendas afectadas por el huracán Melissa en el oriente del país supera los 45,000 casos.
“De manera preliminar aún, se contabilizan 45,282 afectaciones en viviendas, la mayoría en techos. Ya inició la entrega de tejas”, indicó la cuenta oficial de la Presidencia de Cuba en la red social X.
El gobierno también reconoció daños en 1,552 centros escolares, de los cuales “cerca de 200 ya fueron recuperados”. Más de 14,000 personas permanecen evacuadas en instalaciones estatales, mientras que otros 120,000 cubanos continúan en centros de protección o casas de familiares.
