“Sin intermediarios ni burocracia”: Director de ONG destina 50 mil dólares a damnificados en Santiago de Cuba

El suizo Mark Kuster, fundador y director de la ONG Camaquito, anunció que destinará 50 mil dólares de fondos personales y de amigos cercanos para la reparación de viviendas de familias afectadas por el huracán Melissa en la provincia de Santiago de Cuba.

En un mensaje publicado este miércoles en su cuenta de Facebook, Kuster expresó su cercanía con los damnificados y afirmó que la ayuda será gestionada de manera directa.

Captura Facebook / Mark Kuster

“El dolor es grande. Estoy con ustedes. No puedo ayudar a todos, pero voy a invertir personalmente, junto con amigos, 50'000 USD en la reparación de viviendas de personas del entorno de Camaquito en Santiago de Cuba”, subrayó.

Además, fue preciso: “Sin intermediarios y sin burocracia”.

El anuncio de Kuster llega en medio de una crisis humanitaria que golpea con especial fuerza al oriente cubano, donde miles de familias perdieron techos, pertenencias y fuentes de sustento tras el paso del huracán Melissa.

Camaquito, organización fundada en 2001, desarrolla proyectos sociales en Cuba enfocados en la educación, el deporte, la salud, la cultura y el medio ambiente, con énfasis en las comunidades más vulnerables.

Aunque tiene su sede principal en Camagüey, en los últimos años ha ampliado su radio de acción a otras provincias del país.

Kuster subrayó que la ayuda será entregada sin pasar por estructuras oficiales, en clara referencia a la burocracia estatal que suele obstaculizar o desviar recursos donados por entidades internacionales o particulares.

En medio del colapso institucional tras el paso del huracán Melissa, diversas iniciativas de apoyo ciudadano y comunitario han emergido para socorrer a los damnificados del oriente cubano.

Otros gestos solidarios también han cobrado protagonismo. Desde Las Tunas, un grupo de bicitaxistas ayudó a evacuar a decenas de personas en Granma, incluyendo niños y ancianos, ante la falta de transporte oficial.

Por su parte, la Iglesia Metodista de Cuba continuó distribuyendo alimentos y medicinas en zonas devastadas, ignoradas hasta ahora por la distribución estatal de recursos.

También se han movilizado figuras del ámbito social y cultural, como Ja Rulay y Belissa Cruz, quienes viajaron con donaciones hasta comunidades vulnerables, aportando comida, agua y productos de primera necesidad.

Desde La Habana, la plataforma “Huellas” ha reunido insumos y recursos para los damnificados, como se reportó en una campaña que busca canalizar ayuda sin interferencias estatales.