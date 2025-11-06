“Sin intermediarios ni burocracia”: Director de ONG destina 50 mil dólares a damnificados en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
El suizo Mark Kuster, fundador y director de la ONG Camaquito, anunció que destinará 50 mil dólares de fondos personales y de amigos cercanos para la reparación de viviendas de familias afectadas por el huracán Melissa en la provincia de Santiago de Cuba.
En un mensaje publicado este miércoles en su cuenta de Facebook, Kuster expresó su cercanía con los damnificados y afirmó que la ayuda será gestionada de manera directa.
“El dolor es grande. Estoy con ustedes. No puedo ayudar a todos, pero voy a invertir personalmente, junto con amigos, 50'000 USD en la reparación de viviendas de personas del entorno de Camaquito en Santiago de Cuba”, subrayó.
Además, fue preciso: “Sin intermediarios y sin burocracia”.
El anuncio de Kuster llega en medio de una crisis humanitaria que golpea con especial fuerza al oriente cubano, donde miles de familias perdieron techos, pertenencias y fuentes de sustento tras el paso del huracán Melissa.
Camaquito, organización fundada en 2001, desarrolla proyectos sociales en Cuba enfocados en la educación, el deporte, la salud, la cultura y el medio ambiente, con énfasis en las comunidades más vulnerables.
Aunque tiene su sede principal en Camagüey, en los últimos años ha ampliado su radio de acción a otras provincias del país.
Kuster subrayó que la ayuda será entregada sin pasar por estructuras oficiales, en clara referencia a la burocracia estatal que suele obstaculizar o desviar recursos donados por entidades internacionales o particulares.
En medio del colapso institucional tras el paso del huracán Melissa, diversas iniciativas de apoyo ciudadano y comunitario han emergido para socorrer a los damnificados del oriente cubano.
Otros gestos solidarios también han cobrado protagonismo. Desde Las Tunas, un grupo de bicitaxistas ayudó a evacuar a decenas de personas en Granma, incluyendo niños y ancianos, ante la falta de transporte oficial.
Por su parte, la Iglesia Metodista de Cuba continuó distribuyendo alimentos y medicinas en zonas devastadas, ignoradas hasta ahora por la distribución estatal de recursos.
También se han movilizado figuras del ámbito social y cultural, como Ja Rulay y Belissa Cruz, quienes viajaron con donaciones hasta comunidades vulnerables, aportando comida, agua y productos de primera necesidad.
Desde La Habana, la plataforma “Huellas” ha reunido insumos y recursos para los damnificados, como se reportó en una campaña que busca canalizar ayuda sin interferencias estatales.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria tras el huracán Melissa en Cuba
¿Quién es Mark Kuster y cómo está ayudando a los damnificados por el huracán Melissa en Cuba?
Mark Kuster es el fundador y director de la ONG Camaquito, una organización suiza que desarrolla proyectos sociales en Cuba. Ha anunciado que destinará 50 mil dólares, provenientes de fondos personales y de amigos cercanos, para reparar viviendas de familias afectadas por el huracán Melissa en Santiago de Cuba. La ayuda será gestionada directamente, sin intermediarios ni burocracia estatal.
¿Por qué es importante que la ayuda no pase por el gobierno cubano?
La gestión de ayuda humanitaria en Cuba a menudo enfrenta críticas por la falta de transparencia y el desvío de recursos. Es importante que la ayuda no pase por el gobierno cubano para garantizar que llegue directamente a los damnificados. Organizaciones y donantes prefieren entregar la ayuda a través de canales independientes y redes humanitarias para evitar burocracia y asegurar su distribución efectiva.
¿Qué otras organizaciones están ayudando a los afectados por el huracán Melissa en Cuba?
Además de Camaquito, organizaciones como Cáritas, la ONU y diversas iglesias están prestando ayuda. Cáritas ha distribuido raciones de comida y recolectado donaciones para los damnificados. La ONU ha enviado medicinas y mosquiteros, mientras que iglesias locales han entregado donaciones directamente a las familias afectadas, sin intermediarios del gobierno.
¿Cómo está respondiendo la comunidad internacional al desastre causado por el huracán Melissa en Cuba?
La comunidad internacional ha respondido con contribuciones significativas. Alemania donó 330 mil dólares a través de la ONU, mientras que Estados Unidos ofreció ayuda directa al pueblo cubano, evitando las estructuras del régimen. Además, la diáspora cubana y otras organizaciones han movilizado recursos para enviar ayuda directamente a las zonas afectadas.
