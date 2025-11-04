El pueblo levanta al pueblo: cubanos impulsan campañas de ayuda tras el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:
“El pueblo levanta al pueblo”. Con esa frase, el comunicador cubano Yosmany Mayeta lanzó una campaña de ayuda humanitaria para los afectados por el huracán Melissa en Santiago de Cuba.
Desde Estados Unidos, Mayeta coordina donaciones y apoya a líderes comunitarios que entregan recursos directamente a las familias damnificadas, sin mediación del Estado ni de instituciones oficiales.
Su grupo en Facebook, El Pueblo Levanta al Pueblo (Ayuda Directa, Huracán Melissa, Stgo de Cuba), agrupa a cientos de personas dentro y fuera del país que buscan enviar ayuda a quienes perdieron todo tras el paso del huracán.
“Si el pueblo no se salva, nadie vendrá a salvarlo por nosotros”, escribió Mayeta al anunciar el inicio de la campaña.
A la iniciativa se suman otros esfuerzos ciudadanos, como el del Ministerio Estrella de Belén Cuba, con sede en Las Tunas, que preparó y entregó ayuda directamente a 329 evacuados de Río Cauto, provincia de Granma.
“Es muy grande y triste la realidad que se está viviendo. Algunos lo perdieron todo, otros solo conservan la ropa que traían puesta”, subrayó Yaiset Rodríguez Fernández en Facebook, al invitar a quienes deseen colaborar a comunicarse con su organización.
En Holguín, Karla Alejandra Estrada también promueve una recogida de donaciones desde el grupo de Facebook Revolico Holguín Aquí No Se Venden Papas.
Su mensaje es claro: “Cualquier ayuda en estos momentos es una gran ayuda. Todos podemos aportar un granito de arena”, escribió, dejando su dirección y número de contacto para quienes quieran sumarse.
Además, la propia Estrada aseguró que "las donaciones están en buenas manos y así tengamos que atravesar ríos y montañas las llevaremos a sus destinos".
Estas campañas, nacidas desde la ciudadanía, reflejan la fuerza de la sociedad civil cubana, que se organiza para responder a una emergencia sin esperar por las autoridades.
En medio de la destrucción que dejó el huracán Melissa, son los propios cubanos quienes, una vez más, se tienden la mano para reconstruirse entre ellos.
Las muestras de solidaridad ciudadana han cobrado fuerza en distintos puntos de Cuba. En Las Tunas, bicitaxistas se ofrecieron voluntariamente para trasladar a familias damnificadas procedentes de Granma, facilitando su llegada a centros de evacuación y apoyando así las labores humanitarias en plena crisis.
También en La Habana, la iniciativa “Huellas” activó una campaña de recolección de donativos con el objetivo de entregar ropa, alimentos y otros artículos esenciales a personas afectadas por el huracán Melissa.
La red, gestionada desde la ciudadanía, ha sumado colaboradores que comparten recursos y medios de transporte para hacer llegar la ayuda a los lugares más golpeados.
Otro gesto profundamente humano tuvo lugar cuando una joven logró celebrar sus quince años en un centro de evacuación gracias al esfuerzo conjunto de emprendedores y vecinos.
La acción transformó un espacio de emergencia en una jornada de alegría para la adolescente, que había sido desplazada por el huracán desde Río Cauto hasta Las Tunas.
Estos ejemplos demuestran que, frente al abandono institucional y la magnitud de los daños, son los propios cubanos quienes se levantan, se organizan y se apoyan entre ellos, sin esperar por estructuras estatales.
La solidaridad se ha convertido en el motor de respuesta más inmediato y efectivo para atender a los damnificados.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria en Cuba tras el huracán Melissa
¿Quiénes están organizando la ayuda tras el huracán Melissa en Cuba?
La ayuda humanitaria tras el huracán Melissa en Cuba está siendo organizada principalmente por ciudadanos y grupos independientes, como el comunicador Yosmany Mayeta y el Ministerio Estrella de Belén Cuba, sin la mediación del Estado. Estas iniciativas reflejan el esfuerzo de la sociedad civil para suplir la falta de respuesta gubernamental en situaciones de emergencia.
¿Cómo se están coordinando las donaciones para los afectados por el huracán Melissa?
Las donaciones están siendo coordinadas principalmente a través de redes sociales y grupos comunitarios. Personas tanto dentro como fuera de Cuba están utilizando plataformas como Facebook para organizar la recolección y distribución de alimentos, medicinas y otros insumos directamente a las familias necesitadas, sin intervención estatal.
¿Qué tipo de ayuda está llegando a las zonas afectadas por el huracán Melissa?
La ayuda incluye alimentos, ropa, medicinas y artículos de higiene. Organizaciones civiles y grupos religiosos están entregando estos suministros directamente a las comunidades afectadas, asegurando que lleguen a quienes más lo necesitan sin pasar por las manos del gobierno.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante la ayuda internacional tras el huracán Melissa?
Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido una respuesta oficial clara sobre la ayuda internacional ofrecida, como la de Estados Unidos que propone enviar asistencia directamente al pueblo cubano sin pasar por las estructuras del régimen. Históricamente, el gobierno ha rechazado ayudas que no controla directamente, lo que genera desconfianza entre la población.
¿Cómo ha sido la reacción del pueblo cubano ante las iniciativas de ayuda tras el huracán Melissa?
La reacción del pueblo cubano ha sido positiva y solidaria. Muchas personas dentro y fuera de la isla han mostrado gratitud hacia las iniciativas ciudadanas y han participado activamente en ellas. La sociedad civil ha demostrado una notable capacidad de organización y solidaridad frente a la falta de acción gubernamental.
