El pueblo levanta al pueblo: cubanos impulsan campañas de ayuda tras el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

“El pueblo levanta al pueblo”. Con esa frase, el comunicador cubano Yosmany Mayeta lanzó una campaña de ayuda humanitaria para los afectados por el huracán Melissa en Santiago de Cuba.

Desde Estados Unidos, Mayeta coordina donaciones y apoya a líderes comunitarios que entregan recursos directamente a las familias damnificadas, sin mediación del Estado ni de instituciones oficiales.

Su grupo en Facebook, El Pueblo Levanta al Pueblo (Ayuda Directa, Huracán Melissa, Stgo de Cuba), agrupa a cientos de personas dentro y fuera del país que buscan enviar ayuda a quienes perdieron todo tras el paso del huracán.

Captura Facebook / El Pueblo Levanta al Pueblo (Ayuda Directa, Huracán Melissa,Stgo de Cuba) / Yosmany Mayeta

“Si el pueblo no se salva, nadie vendrá a salvarlo por nosotros”, escribió Mayeta al anunciar el inicio de la campaña.

A la iniciativa se suman otros esfuerzos ciudadanos, como el del Ministerio Estrella de Belén Cuba, con sede en Las Tunas, que preparó y entregó ayuda directamente a 329 evacuados de Río Cauto, provincia de Granma.

Lo más leído hoy:

Captura Facebook / Yaiset Rodríguez Fernández

“Es muy grande y triste la realidad que se está viviendo. Algunos lo perdieron todo, otros solo conservan la ropa que traían puesta”, subrayó Yaiset Rodríguez Fernández en Facebook, al invitar a quienes deseen colaborar a comunicarse con su organización.

En Holguín, Karla Alejandra Estrada también promueve una recogida de donaciones desde el grupo de Facebook Revolico Holguín Aquí No Se Venden Papas.

Captura Facebook / Revolico Holguín Aquí No Se Venden Papas Prohibida la Política / Karla Alejandra Estrada

Su mensaje es claro: “Cualquier ayuda en estos momentos es una gran ayuda. Todos podemos aportar un granito de arena”, escribió, dejando su dirección y número de contacto para quienes quieran sumarse.

Además, la propia Estrada aseguró que "las donaciones están en buenas manos y así tengamos que atravesar ríos y montañas las llevaremos a sus destinos".

Estas campañas, nacidas desde la ciudadanía, reflejan la fuerza de la sociedad civil cubana, que se organiza para responder a una emergencia sin esperar por las autoridades.

En medio de la destrucción que dejó el huracán Melissa, son los propios cubanos quienes, una vez más, se tienden la mano para reconstruirse entre ellos.

Las muestras de solidaridad ciudadana han cobrado fuerza en distintos puntos de Cuba. En Las Tunas, bicitaxistas se ofrecieron voluntariamente para trasladar a familias damnificadas procedentes de Granma, facilitando su llegada a centros de evacuación y apoyando así las labores humanitarias en plena crisis.

También en La Habana, la iniciativa “Huellas” activó una campaña de recolección de donativos con el objetivo de entregar ropa, alimentos y otros artículos esenciales a personas afectadas por el huracán Melissa.

La red, gestionada desde la ciudadanía, ha sumado colaboradores que comparten recursos y medios de transporte para hacer llegar la ayuda a los lugares más golpeados.

Otro gesto profundamente humano tuvo lugar cuando una joven logró celebrar sus quince años en un centro de evacuación gracias al esfuerzo conjunto de emprendedores y vecinos.

La acción transformó un espacio de emergencia en una jornada de alegría para la adolescente, que había sido desplazada por el huracán desde Río Cauto hasta Las Tunas.

Estos ejemplos demuestran que, frente al abandono institucional y la magnitud de los daños, son los propios cubanos quienes se levantan, se organizan y se apoyan entre ellos, sin esperar por estructuras estatales.

La solidaridad se ha convertido en el motor de respuesta más inmediato y efectivo para atender a los damnificados.