Incendio sorprende a clientes de un servicentro en Santa Clara en pleno día

Un incendio de pequeñas proporciones sorprendió este jueves al mediodía a clientes y trabajadores del servicentro El Capiro, perteneciente a la corporación CIMEX, en la ciudad de Santa Clara, provincia Villa Clara.
El siniestro se originó en la azotea del inmueble, donde se incendió el compresor del sistema de climatización de la tienda. Fuerzas del comando número tres del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas en aproximadamente media hora.
Durante el incidente, se procedió a la evacuación de empleados y clientes como medida preventiva.
ACN informó que no se reportaron personas lesionadas ni daños de gran magnitud, aunque el área permanece bajo custodia mientras se evalúan los daños materiales y las condiciones para reanudar el servicio.
Testigos señalaron que el humo fue visible desde varios puntos cercanos, lo que generó alarma entre quienes transitaban por la zona.
Las autoridades locales investigan las causas exactas del incendio y han indicado que se mantendrán las medidas de seguridad hasta garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y de climatización del establecimiento. El servicentro está cerrado hasta nuevo aviso.
Preguntas frecuentes sobre el incendio en el servicentro de Santa Clara
¿Qué causó el incendio en el servicentro de Santa Clara?
El incendio se originó en el compresor del sistema de climatización ubicado en la azotea de la tienda del servicentro El Capiro. Las autoridades están investigando las causas exactas del siniestro.
¿Hubo heridos durante el incendio en Santa Clara?
No se reportaron personas lesionadas en el incendio del servicentro El Capiro. Tanto los empleados como los clientes fueron evacuados a tiempo como medida preventiva.
¿Cuál fue la respuesta de los bomberos ante el incendio en el servicentro?
Las fuerzas del comando número tres del Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente al lugar del siniestro y lograron sofocar las llamas en aproximadamente media hora.
¿Cómo afecta el cierre del servicentro a la comunidad local?
El servicentro está cerrado hasta nuevo aviso mientras se evalúan los daños materiales y las condiciones para reanudar el servicio. Esto podría afectar el acceso a ciertos productos y servicios para la comunidad local.
