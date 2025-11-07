Incendio sorprende a clientes de un servicentro en Santa Clara en pleno día

Vídeos relacionados:

Un incendio de pequeñas proporciones sorprendió este jueves al mediodía a clientes y trabajadores del servicentro El Capiro, perteneciente a la corporación CIMEX, en la ciudad de Santa Clara, provincia Villa Clara.

El siniestro se originó en la azotea del inmueble, donde se incendió el compresor del sistema de climatización de la tienda. Fuerzas del comando número tres del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas en aproximadamente media hora.

Durante el incidente, se procedió a la evacuación de empleados y clientes como medida preventiva.

ACN informó que no se reportaron personas lesionadas ni daños de gran magnitud, aunque el área permanece bajo custodia mientras se evalúan los daños materiales y las condiciones para reanudar el servicio.

Testigos señalaron que el humo fue visible desde varios puntos cercanos, lo que generó alarma entre quienes transitaban por la zona.

Las autoridades locales investigan las causas exactas del incendio y han indicado que se mantendrán las medidas de seguridad hasta garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y de climatización del establecimiento. El servicentro está cerrado hasta nuevo aviso.