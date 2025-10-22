Incendio en funeraria de céntrica zona de la ciudad de Guantánamo

Un incendio de pequeña magnitud se registró este martes en la funeraria “La Nueva”, a pocas cuadras del centro de la ciudad de Guantánamo.

El fuego se originó en una capilla de la funeraria, ubicada en la calle Ramón Pinto, entre Máximo Gómez y Luz Caballero, en momentos en que se realizaban varios velorios en la instalación.

Internautas compartieron en redes sociales imágenes de las llamas en uno de los locales del establecimiento y el abundante humo que generaron.

Según los reportes ciudadanos, el incendio se debió a una falla eléctrica. “Las capillas estaban llenas de cadáveres. Desde ayer avisaron que había [un] cortocircuito y no hicieron caso”, denunció el cantautor e influencer Saúl Manuel en su página en Facebook.

Hasta el momento, los medios de comunicación oficiales de Guantánamo no han publicado información sobre el siniestro ni los daños materiales que provocó.

Hace dos semanas, se registró también en Guantánamo un incendio de pequeñas proporciones en una antigua destilería, ya fuera de servicio, de la localidad Argeo Martínez, en el municipio Manuel Tames.

Días después, se desató un fuego de gran magnitud en la planta de procesamiento de langosta de la Empresa Pesquera Industrial La Coloma, en Pinar del Río, principal procesadora del marisco en Cuba. No hubo víctimas, pero sí cuantiosas pérdidas materiales, pues se dañaron máquinas de alta tecnología.

Es preocupante el número de incendios que se han reportado en entidades estatales en las últimas semanas.

Uno de los más graves ocurrió en los grupos electrógenos de fuel oil de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo (Renté), en Santiago de Cuba, a fines de septiembre. Aunque nadie resultó herido, el incendio de grandes proporciones sumó más tensión a la compleja situación de la termoeléctrica en esos días, con varias unidades fuera de servicio que dejaron a la planta sin capacidad de aporte estable al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Por esas fechas, un fuego en el Emplazamiento de Generación Distribuida Fuel Oil 2, en Los Güiros, en el municipio Guantánamo, volvió a encender las alarmas sobre la frágil situación del sistema eléctrico cubano.

En la misma semana, un desperfecto eléctrico originó las llamas que consumieron un jeep en el sótano o garaje del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) en Sagua de Tánamo, Holguín. El Cuerpo de Bomberos y vecinos del lugar pudieron controlar el siniestro antes de que se expandiera a otras áreas del inmueble.

Una explosión de gas en el hotel Brisas del Mar, en Caibarién, Villa Clara, dejó tres personas heridas y provocó un incendio que fue sofocado por los bomberos.