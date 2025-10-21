Cubano repartidor de Amazon Flex cuyo auto se incendió da un consejo a otros migrantes con empleos similares

Estado en que quedó el vehículo tras el siniestro

Anthony Vila, un joven cubano residente en Arizona que trabaja como repartidor de Amazon Flex, ha relatado en redes sociales los detalles del incendio que consumió su auto, el cual utilizaba como medio de trabajo, y ha ofrecido una advertencia para otros migrantes que se dedican a este tipo de empleos.

Vila, que este 20 de octubre cumplió tres años en Estados Unidos, publicó un video en Instagram donde explicó lo sucedido.

Aunque el incendio ocurrió hace un par de semanas, decidió hacerlo público ahora, después de esperar a ver cómo evolucionaba el caso con la aseguradora.

“Yo siempre hago videos cómicos, de risa, de humor. Hoy me toca hacer un video triste, pero míralo hasta el final que te va a servir de experiencia para que no te pase”, dijo al comenzar su testimonio.

“No estaba activo en un bloque”: por qué Amazon no se responsabiliza

El joven explicó que el siniestro ocurrió cuando ya había finalizado su ruta de entrega, por lo que no estaba activo en un bloque de Amazon Flex al momento del incendio.

Este hecho fue determinante, ya que según Vila, Amazon no se hace responsable si el incidente ocurre fuera de los turnos de reparto, y además, el seguro que la compañía proporciona a sus repartidores “solo cubre a terceros”.

“El carro era financiado y el seguro del carro se hizo cargo de pagarle al banco, pero me dejó una deuda de mil dólares porque fue un incendio, no fue un accidente”, explicó.

Sin carro, sin ingresos y con una deuda

La pérdida de su auto ha tenido un impacto devastador en su economía. De momento, solo puede trabajar los fines de semana cuando un amigo le presta un vehículo.

“Desgraciadamente, ser repartidor de Amazon Flex no te da para tener ahorros”, lamentó. “Tomen conciencia porque esto fue por usar mucho el carro haciendo bloques y bloques”.

Consciente de que muchos cubanos y migrantes recurren a este tipo de empleos como vía rápida para generar ingresos, Vila pidió a sus seguidores que no se confíen:

“Siempre traten de tener algo ahorrado, o un plan B, u otro carro, un trabajo normal, para que no les pase lo mismo”.

Pese al revés, no pierde la esperanza.

“Ahora vamos a buscar la forma de salir adelante. Somos guerreros y a esto vinimos a este país y no nos vamos a derrumbar por un mal momento”, concluyó el joven de 27 años.

Un golpe más en una historia de lucha

La historia de Anthony Vila fue dada a conocer este domingo por el periodista Javier Díaz, quien recordó que no es la primera vez que el joven enfrenta una situación difícil.

En 2022, fue hospitalizado tras contraer una bacteria que casi le cuesta una pierna. En esa ocasión, su caso también generó apoyo entre la comunidad cubana en EE.UU.

Ahora, el incendio lo ha dejado con una deuda de mil dólares y sin vehículo para trabajar, por lo que ha lanzado una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe.

En la descripción de la campaña, Anthony deja claro que no busca lujos ni caprichos, sino una nueva oportunidad para levantarse.

“No fue fácil ver cómo en cuestión de minutos se iba el fruto de tanto trabajo. Hoy pido ayuda no para caprichos, sino para poder comprar otro carro y seguir trabajando. Ser repartidor ha sido mi manera de salir adelante y no quiero rendirme”, escribió.

Fuente: Captura de GoFundMe

Hasta el momento, la campaña ha recaudado 2,470 dólares de los 3,000 que se han propuesto como meta. El joven ha agradecido profundamente las muestras de apoyo recibidas:

“Me siento abrumado por la solidaridad de mis amigos y compatriotas”, expresó.