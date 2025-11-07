Después de varios días en el oriente de Cuba, donde participó en la entrega de ayuda a los damnificados por el huracán Melissa, el actor cubano Alejandro Cuervo regresó a La Habana y protagonizó un emotivo reencuentro con su familia. El artista compartió un video en su cuenta de Instagram que refleja la calidez del regreso al hogar tras su reciente labor solidaria.
En las imágenes, se le ve sosteniendo a su hijo menor, Aston, mientras su esposa, Arletis Rodríguez, intenta cogerlo entre risas. Cuervo bromea con sus pequeños y, en tono cariñoso, le dice al más chico: “Váyase con su madre, que es la que la parió”. El niño responde que no, al igual que su hermano mayor, Bastián, cuando el actor le pregunta si él también se iría con su madre. “Tampoco. Estos niños son míos”, remata el intérprete.
El video, acompañado por el texto “Se me extrañó por casa”, ha sido recibido con gran afecto por sus seguidores, que celebraron ver al artista nuevamente junto a su familia después de su intensa jornada en el oriente del país. La escena, natural y llena de ternura, refleja la faceta más íntima de Cuervo, quien suele compartir en redes sociales momentos cotidianos junto a sus hijos.
Durante su estancia en el oriente de Cuba, el actor y el cantante Ja Rulay encabezaron la distribución de donaciones enviadas desde Miami para las familias afectadas por el huracán Melissa, en el marco de la campaña “Ayuda para el Oriente de Cuba”. La iniciativa, impulsada por La Familia Cubana y en la que también participa Teresa Padrón, llevó alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad a comunidades que lo perdieron todo tras el paso del ciclón.
Las jornadas solidarias fueron documentadas por el propio canal La Familia Cubana, que mostró a Cuervo y a su equipo descargando cajas, coordinando la entrega de suministros y motivando a los voluntarios con mensajes de esperanza y unión. Las imágenes evidencian el compromiso del actor con las causas sociales y su cercanía con el pueblo.
Alejandro Cuervo ha demostrado ser, además de un actor muy querido, un padre entregado y un hombre comprometido con la solidaridad.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria en Cuba y el papel de Alejandro Cuervo
¿Cuál fue el papel de Alejandro Cuervo en la ayuda a los damnificados por el huracán Melissa?
Alejandro Cuervo encabezó la distribución de donaciones enviadas desde Miami a las familias afectadas por el huracán Melissa en el oriente de Cuba. Junto al cantante Ja Rulay, Cuervo participó activamente en la entrega de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad, en el marco de la campaña "Ayuda para el Oriente de Cuba".
¿Cómo fue recibido Alejandro Cuervo tras su regreso de la labor humanitaria en el oriente de Cuba?
Al regresar a La Habana, Alejandro Cuervo fue recibido con afecto por su familia, protagonizando un emotivo reencuentro que compartió en sus redes sociales. Las imágenes mostraron la calidez del regreso al hogar, reflejando su faceta como padre y esposo comprometido.
¿En qué consistió la campaña "Ayuda para el Oriente de Cuba" y quiénes participaron?
La campaña "Ayuda para el Oriente de Cuba" consistió en la recolección y distribución de donaciones enviadas desde Miami para las familias afectadas por el huracán Melissa. Participaron artistas como Alejandro Cuervo y Ja Rulay, junto a activistas y otros colaboradores, quienes se encargaron de entregar los suministros a las comunidades más golpeadas.
¿Cómo ha sido la reacción del público ante la labor solidaria de Alejandro Cuervo y Ja Rulay?
La labor solidaria de Alejandro Cuervo y Ja Rulay ha sido ampliamente reconocida y aplaudida por sus seguidores y la comunidad en general. A través de redes sociales, se ha destacado su compromiso y empatía con las familias afectadas, lo que ha generado un gran apoyo y admiración hacia ambos artistas.
