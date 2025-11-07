El reguetonero cubano Ja Rulay regresó este jueves a La Habana, tras varios días en el oriente del país, donde participó activamente en la entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas por el huracán Melissa.

En una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, el artista compartió una actualización con sus seguidores:

“Estoy aquí para informarles que ya estoy en La Habana. Yo estaba en Holguín y la semana que viene seguimos donando, pero hay que trabajar, porque la semana pasada suspendí los conciertos, así que esta semana hay que trabajar”, dijo el reguetonero, quien ofreció ese mismo jueves un concierto en un local de la capital. “Cumpliendo con mi gente, pero sin olvidar que tenemos trabajo.”

Con su característico tono cercano, Ja Rulay dejó claro que, aunque retoma sus compromisos musicales, continuará involucrado en las labores solidarias en los próximos días.

El intérprete ha colaborado con el proyecto La Familia Cubana, junto al actor Alejandro Cuervo y Teresa Padrón, un grupo que distribuye donaciones enviadas desde Miami a comunidades golpeadas por el ciclón en el oriente del país.

Durante su estancia en esa región, Ja Rulay fue visto descargando cajas, visitando hogares afectados y entregando personalmente las ayudas, un gesto ampliamente reconocido por sus seguidores y colegas del género urbano.

Su regreso a La Habana marca una pausa momentánea en su labor humanitaria, pero también el cumplimiento de sus compromisos profesionales, algo que el propio artista subrayó con responsabilidad: “Cumpliendo con mi gente, pero sin olvidar que tenemos trabajo.”

En los últimos días, su novia, Marell Infante, también compartió mensajes de apoyo y orgullo hacia él, destacando su empatía y compromiso con las familias necesitadas.

Con su mensaje, Ja Rulay demuestra que detrás del artista urbano hay un hombre solidario, consciente de su influencia y comprometido tanto con su público como con su país.