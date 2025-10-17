El dominicano Danny Pérez, conocido en redes como Destino Positivo, sigue expandiendo su plataforma Destino Tolk con nuevos proyectos. Después de conquistar las redes con sus entrevistas a artistas e influencers, ahora se lanza a un formato distinto: un reality show que promete dar mucho de qué hablar.

Se llama “El Rancho de Destino” y reunirá a diez figuras del entretenimiento para convivir durante 30 días bajo las cámaras, que estarán grabando todo el tiempo. “Se prende Miami, primer reality de Miami. Diez influencers y artistas vivirán 30 días en un rancho, las cámaras estarán prendidas 24/7, pero solo uno será el ganador. Los cheques y contratos están listos”, anunció el propio Destino en redes.

Aunque todavía no hay fecha de estreno, el proyecto ya comienza a tomar forma y su elenco promete una combinación explosiva de personalidades, humor y momentos virales. Hasta ahora, los confirmados son Fiu Fiu, A Tu Edad y Kenny Robert, mientras que el actor Alejandro Cuervo ha sido invitado al rancho, pero aún no se ha precisado si participará como concursante o en otro tipo de acuerdo dentro del programa.

Fiu Fiu, creador de contenido cubano, se hizo conocido por narrar su difícil travesía desde Cuba hasta Estados Unidos y hoy destaca por su energía, humor y autenticidad. Su historia de superación y su cercanía con el público lo convierten en uno de los rostros más esperados del reality.

El segundo confirmado es A Tu Edad, influencer dominicano conocido por su estilo extravagante, su característico look rosado y su sentido del humor. Con más de 250 mil seguidores en Instagram, se presenta como “The Pink Lover”. Su presencia promete mucho color y momentos memorables dentro del rancho.

El actor Alejandro Cuervo fue el siguiente en sumarse al proyecto, aunque no como confirmación oficial de concurso. Desde La Habana, compartió un video con su característico entusiasmo: “Muchos me preguntaban cuándo volvía a la USA, a Miami, a Florida, pues próximamente estoy invitado gracias a Destino y su equipo al Rancho de Destino. Alguien tenía que ir de aquí para allá a formarla. Muchas sorpresas. Se calentó el Miami. Llegó Cuervo”, dijo sonriente.

Su regreso a Miami llega pocos meses después de aquel viaje a Estados Unidos que generó tanta conversación entre sus seguidores y el exilio cubano. Ahora, con este nuevo proyecto, vuelve a la escena de la Ciudad del Sol con más ganas que nunca.

El otro confirmado es el influencer Kenny Robert, el creador de contenido cubano que se ha hecho viral en Miami gracias a su alter ego Jessica, un personaje que mezcla humor, picardía y desparpajo. Con miles de seguidores en Instagram y TikTok, Kenny es conocido por decir lo que piensa sin filtros y por tomarse las críticas con humor, lo que lo convierte en una de las personalidades más impredecibles del elenco.

El Rancho de Destino se perfila como una de las primeras producciones en Miami con fuerte presencia cubana y latina, y ya despierta gran expectativa. Con un elenco tan variado y el sello creativo de Destino Tolk, todo apunta a que el reality será una mezcla explosiva de risas, retos y momentos inolvidables.

Y si algo está claro, es que Miami se va a calentar.

¿Quién más se unirá?

