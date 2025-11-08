"El 90% de El Cobre se ha quedado sin nada": Testimonios desde Santiago de Cuba tras el impacto de Melissa

Vídeos relacionados:

En el poblado santiaguero de El Cobre, la devastación que dejó el huracán Melissa continúa siendo visible en cada esquina, y la percepción de desastre total es extendida: los residentes aseguran que el 90% del poblado ha sido devastado.

Viviendas destruidas, calles bloqueadas y familias enteras sin recursos básicos conforman el panorama actual de una comunidad que hoy intenta levantarse con la ayuda de donativos y brigadas solidarias.

“El 90% de El Cobre se ha quedado sin nada”, dijeron los residentes a la televisión cubana.

“Las casas volaron, los techos se fueron y mucha gente perdió todo”, contaron.

El paso del ciclón, que azotó la provincia de Santiago de Cuba con fuertes vientos y lluvias torrenciales, dejó tras de sí un rastro de destrucción que las autoridades locales aún evalúan.

De acuerdo con reportes preliminares, El Cobre y parte del municipio de Palma Soriano fueron los territorios más golpeados.

En las últimas horas han arribado al territorio varios envíos de ayuda humanitaria con alimentos, colchones y materiales de construcción.

Organismos internacionales, entre ellos UNICEF y la ONU en Cuba, confirmaron el envío de suministros médicos a hospitales de Holguín y Santiago para apoyar las labores de emergencia.

La icónica Basilica de la Virgen de la Caridad del Cobre, símbolo espiritual de Cuba, también sufrió daños menores en su estructura, aunque se mantiene en pie.

Autoridades eclesiásticas confirmaron que las misas y actividades religiosas se retomarán una vez concluya la limpieza del recinto.