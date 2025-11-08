Japón dona ayuda humanitaria a Cuba valorada en 182 mil dólares tras el paso del huracán Melissa

Entrega de la ayuda humanitaria destinada a los damnificados del huracán Melissa, en la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional José Martí.

El Gobierno de Japón envió una donación de emergencia valorada en unos 182 mil dólares para apoyar a las familias cubanas afectadas por el huracán Melissa, que agravó la ya precaria situación de miles de hogares en el país.

El cargamento, entregado este viernes en la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional José Martí, incluye purificadores de agua, mantas, tiendas de campaña y colchonetas, artículos básicos para quienes perdieron sus viviendas o continúan sin acceso a servicios esenciales después del paso del ciclón.

La ayuda fue recibida por la viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Débora Rivas Saavedra, de manos del embajador japonés en La Habana, Nakamura Kazuhito, y del representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Ashida Tatsuya, según reportó Canal Caribe.

Durante el acto, el embajador señaló que el envío forma parte de la cooperación constante de su país con Cuba ante situaciones de desastre. “En estos momentos difíciles, Japón se une a Cuba con un espíritu de amistad y cooperación”, dijo.

Sin embargo, más allá de la retórica diplomática, la entrega japonesa llega en un contexto donde la vulnerabilidad social de la población cubana se ha hecho cada vez más visible. El huracán Melissa dejó una estela de destrucción en viviendas, redes eléctricas y caminos rurales, golpeando a comunidades que ya padecían escasez de alimentos, agua y materiales de construcción.

La Embajada de Japón en Cuba había adelantado días antes la donación, equivalente a 28 millones de yenes (182 mil dólares), como un gesto de solidaridad hacia los damnificados. En redes sociales, la misión diplomática destacó que la ayuda “representa la amistad y el apoyo del pueblo japonés hacia el pueblo cubano”.

Por su parte, la JICA en La Habana subrayó que la cooperación “es un acto humano que va más allá de lo técnico y financiero”, y aseguró que su compromiso es acompañar a las comunidades “en la reconstrucción y la esperanza”.

La donación de Japón se suma a los apoyos internacionales que varios países han ofrecido a Cuba tras el paso del huracán Melissa, entre ellos República Dominicana, Venezuela y Colombia.

Sin embargo, el país sigue enfrentando enormes desafíos logísticos y económicos para hacer llegar la ayuda a los territorios más afectados, en medio de una infraestructura estatal colapsada y una profunda crisis humanitaria.

Mientras el gobierno cubano se limita a agradecer las donaciones extranjeras, la reconstrucción en las provincias golpeadas avanza lentamente, y miles de familias continúan esperando una respuesta efectiva.