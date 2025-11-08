Prensa oficialista responsabiliza al exilio del malestar en el oriente cubano tras Melissa

Vista aérea de una comunidad en el oriente de Cuba tras el paso del huracán Melissa.

Mientras miles de familias en el oriente de Cuba siguen intentando recuperarse del paso devastador del huracán Melissa, el diario oficial Granma ha optado por culpar al exilio y a los medios independientes de promover el “odio” y el “descontento” en medio del desastre.

En un artículo titulado “Odiadores sin rescate”, el firmante Francisco Arias Fernández acusa a “ciberterroristas a sueldo de Marco Rubio” y a cubanos en Miami de “encender las redes y las calles con infamias, falsos rumores e invitaciones a la revuelta”, al tiempo que los responsabiliza de pedir “la intervención militar de las tropas yanquis”.

Según el texto, los cubanos emigrados “promueven la desobediencia y el miedo” mientras el país enfrenta la devastación dejada por el ciclón. El autor incluso asegura que esos “odiadores” celebran la desgracia ajena y buscan “corroer la imagen de Cuba”, ignorando los supuestos “actos heroicos” de las autoridades y la población.

Sin embargo, la narrativa oficial contrasta abiertamente con los testimonios que han llegado desde las zonas afectadas y con la ola de solidaridad proveniente del exilio cubano, documentada en los últimos días.

Desde Miami, Tampa y Madrid, cubanos emigrados han organizado colectas de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad para enviar a las provincias más golpeadas —Holguín, Granma, Las Tunas y Santiago de Cuba—.

Varios empresarios y artistas han anunciado públicamente donaciones y vuelos humanitarios, mientras otros promueven campañas en redes sociales para apoyar a los damnificados.

En la isla, los reportes independientes muestran una realidad más cruda: familias que perdieron sus casas duermen al aire libre, comunidades enteras incomunicadas durante días y quejas generalizadas por la falta de atención estatal. “No ha venido nadie”, declaró una vecina de Mayarí, mientras mostraba los restos de su vivienda arrasada por el viento.

A diferencia del relato triunfalista del órgano del Partido Comunista, los cubanos, dentro y fuera del país, han demostrado que la solidaridad nace de la empatía, no de la consigna. En medio de la crisis, las iniciativas ciudadanas y de la diáspora se han convertido en el único salvavidas real para cientos de familias que todavía esperan ayuda oficial.

La estrategia de Granma de culpar al exilio y minimizar la tragedia ha despertado críticas incluso dentro de la isla, donde muchos cuestionan la insistencia del discurso oficial en buscar enemigos externos en lugar de reconocer los errores estructurales que agravan cada desastre natural.

Mientras tanto, las imágenes que llegan desde el oriente cubano, techos arrancados, niños descalzos sobre el lodo, abuelos cocinando con leña, recuerdan una verdad que ni los editoriales partidistas pueden ocultar: el pueblo cubano sigue resistiendo, pero no gracias al poder, sino a pesar de él.