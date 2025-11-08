Enfermos varios peloteros de los Alazanes de Granma: Suspenden juegos de Serie Nacional

Vídeos relacionados:

Varios peloteros de los Alazanes de Granma enfermaron por lo que se han debido suspender sus próximos compromisos de la Serie Nacional en el contexto de la crisis sanitaria en Cuba.

“No se juega ni hoy ni mañana en el Estadio Nelson Fernández. Varios atletas de Granma enfermos, entre ellos, los tres receptores del equipo. Los duelos se efectuarán al término de la etapa clasificatoria”, informó este sábado el periodista oficialista Wilber Pastrana.

Granma enfrentaría a los Huracanes de Mayabeque en la continuación de la subserie entre ambos, pero quizá más juegos deban ser suspendidos.

“Se evalúa que Granma regrese a su provincia. Si se mantienen así no harán el viaje a la Isla de la Juventud. La salud de los atletas siempre será lo primero”, agregó Pastrana.

Estos juegos se suman a los que ya fueron suspendidos por el impacto del huracán Melissa.

Crisis sanitaria en Cuba

Esta semana, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, confirmó ante los medios nacionales que en Cuba se han reportado oficialmente 20,062 casos de chikungunya, además de una alta incidencia de dengue y otras arbovirosis.

El reporte, transmitido por la televisión oficialista, destacó que las provincias más afectadas son La Habana, Camagüey, Cienfuegos, Artemisa y Villa Clara, donde se concentran los casos confirmados.

Sin embargo, la cifra reconocida por el Ministerio de Salud (MINSAP) dista de las denuncias que diariamente inundan las redes sociales, donde vecinos reportan barrios y familias enteras enfermas y cuestionan la falta de atención médica y medicamentos.

“Muy alta la focalidad del mosquito Aedes aegypti”, reconoció la funcionaria, señalando que el 62% de los focos se concentran en La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey y Villa Clara, lo cual muestra un trabajo ineficiente sostenido.

Añadió que se mantiene la “búsqueda activa de febriles” con apoyo de estudiantes de ciencias médicas, mientras nueve provincias realizan fumigaciones intensivas, aunque hay denuncias de que dicho tratamiento se ha convertido en un negocio a la vista de los funcionarios locales.

Además, pese a ese discurso oficial, la percepción popular es otra: en numerosos municipios los ciudadanos denuncian que la fumigación es irregular, que no hay médicos ni insumos básicos, y que muchas personas evitan acudir a los hospitales ante la escasez de medicamentos o la saturación de los servicios.

La viceministra también anunció que próximamente se iniciarán ensayos clínicos en Matanzas para aplicar el péptido inmunorregulador Juzvinza en el tratamiento de síntomas crónicos del chikungunya, e hizo referencia a la “solidaridad internacional” recibida por el sistema sanitario.

Sin embargo, el contraste entre el mensaje oficial y la realidad que vive la población sigue siendo abismal.

En un país donde los brotes epidémicos se extienden con rapidez y el acceso a medicinas es limitado, los cubanos enfrentan las arbovirosis sin recursos, sin confianza en las instituciones y, muchas veces, sin atención médica.

Lo que la viceministra –convenientemente omite– es que en las redes pululan historias de improvisación.

Muchas personas, por ejemplo, recurren a remedios naturales, como usar la hoja de fruta bomba, para enfrentar enfermedades como el chikungunya, una infección viral que causa fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones y debilidad general.

Oficialmente el régimen reconoció en octubre tres fallecidos a causa del dengue. Sin embargo, según denuncias en las redes sociales, esta cifra podría ser mayor e incluso, algunos a mano de otras enfermedades.