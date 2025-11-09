Carta abierta a Díaz-Canel: “El chikungunya se sale de control y el Gobierno no da respuestas”

Vídeos relacionados:

La historiadora de arte y activista cubana Yamilka Lafita Cancio, conocida como Lara Crofs en las redes sociales, dirigió una carta abierta al gobernante Miguel Díaz-Canel y al ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, para exigir explicaciones ante el aumento sostenido de casos de chikungunya y otras arbovirosis que están diezmando a la población cubana.

En su mensaje, publicado en Facebook, Lafita advirtió que la situación sanitaria en la isla ha alcanzado niveles alarmantes.

Captura Facebook / Lara Crofs

“Ante el incremento sostenido de casos de arbovirosis, particularmente de chikungunya, que ha generado un aumento en consultas médicas, hospitalizaciones, secuelas articulares prolongadas e incluso varias muertes por complicaciones sistémicas, considero imperativo expresar esta inquietud colectiva”, escribió.

La activista atribuye el agravamiento del brote a la expansión del mosquito Aedes aegypti, favorecida por la falta de agua, la acumulación de basura, los cortes eléctricos y la escasez de medicamentos.

Denunció además la ausencia de información oficial sobre la magnitud del problema y la falta de medidas de saneamiento efectivas.

Lo más leído hoy:

“Este fenómeno está afectando el bienestar familiar de nuestro pueblo y ha cobrado vidas”, alertó, citando estudios recientes publicados en The Lancet Regional Health – Américas (2025) y The Journal of Infectious Diseases (2024), que confirman la gravedad de la situación en el Caribe.

Según Lafita, el chikungunya representa una carga significativa de morbilidad, con entre un 30 y 40 por ciento de pacientes que desarrollan dolores articulares persistentes más allá de los seis meses, lo que impacta física y emocionalmente a la población cubana, especialmente en un contexto de escasos recursos para la rehabilitación.

La carta solicita una explicación detallada de las medidas que el Gobierno y el Ministerio de Salud Pública están aplicando para enfrentar el brote.

“¿Cuáles son las estrategias en curso para el control vectorial, el saneamiento ambiental, la vigilancia epidemiológica, la educación comunitaria y el manejo de casos crónicos?”, pregunta la activista, al considerar que esa información “es crucial para fomentar la confianza pública y coordinar esfuerzos comunitarios”.

Lafita recordó que Cuba tuvo una tradición de excelencia en el control de enfermedades transmitidas por vectores, pero lamentó que “visto el paso al que vamos y comprobando la situación actual, eso también lo vamos a perder”.

“La situación exige acciones urgentes y transparentes para proteger a nuestro pueblo y evitar más pérdidas humanas”, insistió la activista, quien anunció que la carta será entregada oficialmente el próximo miércoles en las instancias correspondientes, junto con una copia y un ejemplar original, e invitó a otros cubanos a firmarla.

“Todo el que desee firmar esta carta solo deje su nombre y dos apellidos”, escribió Lafita, quien subrayó que el reclamo no responde a intereses políticos, sino al derecho ciudadano a exigir respuestas y soluciones ante una crisis sanitaria que está costando vidas.

La propagación del chikungunya en Cuba ha alcanzado niveles preocupantes, agravada por la crisis estructural del sistema de salud.

El Ministerio de Salud Pública reconoció recientemente más de 20 mil contagios en todo el país –aunque probablemente la realidad duplique o triplique ese número–, mientras continúan aumentando los reportes de casos graves y muertes sin una respuesta oficial contundente.

Las cifras oficiales han sido calificadas de conservadoras frente a la magnitud del brote.

El impacto es visible en varias provincias. La Habana mantiene una situación crítica, con hospitales desbordados y dificultades para obtener diagnóstico y tratamiento.

En Sancti Spíritus, la situación también se ha deteriorado, con reportes de hospitales colapsados y familias con varios infectados en un mismo hogar, sin acceso a medicamentos ni repelentes.

El brote ha cobrado fuerza también en instituciones educativas. Ocho muertes en la Universidad de Oriente despertaron la alarma pública, tras días de fiebre alta, dolores articulares severos y ausencia de atención oportuna.

Los estudiantes denunciaron que no hubo fumigación previa y que solo tras los fallecimientos se activaron brigadas sanitarias.

Mientras tanto, la población denuncia irregularidades en las campañas de control vectorial. En varias zonas, solo se fumiga si se paga, una práctica que vulnera el acceso igualitario a medidas de prevención.

Las quejas apuntan a trabajadores del sector que exigen dinero a cambio de realizar su labor, en medio de una emergencia sanitaria.

El testimonio de quienes han enfermado refleja el nivel de sufrimiento. Una escritora cubana describió los síntomas como insoportables: fiebre prolongada, inflamación, pérdida del apetito y dolores articulares incapacitantes que persisten semanas después del contagio.