Escritora cubana relata los duros síntomas del chikungunya: “Parece que fui arrollada por un camión”

La escritora cubana Adriana Ryukiyoi Normand compartió este jueves un extenso testimonio sobre los efectos del chikungunya, una enfermedad transmitida por mosquitos que se ha extendido rápidamente por toda Cuba y que, según sus palabras, ha afectado a una cantidad de personas mucho mayor de la que reconocen los medios oficiales.

“Hoy es mi día 12 del chikungunya o lo que sea que tengo y no tengo demasiada energía”, comienza su publicación en Facebook, en la que describe con franqueza los síntomas, el cansancio extremo y el deterioro físico que le ha provocado la enfermedad.

“Han dicho los medios oficiales que 20,000 personas han ido a los hospitales a causa de esta enfermedad. Yo lo dudo mucho. Me atrevería a decir que ya esto no anda por los miles sino por los millones”, escribió la artista con una afirmación contundente que desmiente al régimen.

Normand, a quien el régimen impidió salir del país en 2024, afirmó que la magnitud del brote se percibe claramente en la vida cotidiana.

“Hay provincias enteras con personas enfermas, familias completas, cuadras y barrios repletos de casos. No hay que ser graduado de Cibernética Matemática para sacar cuentas”, señaló, aludiendo al desborde del sistema de salud y la falta de información transparente sobre la situación epidemiológica.

En su relato, la autora describió con detalle los síntomas que ha sufrido durante casi dos semanas: fiebre prolongada, dolor en los ojos, sienes, mandíbula y articulaciones, además de encías inflamadas, malestar estomacal y un sarpullido que provoca intensa picazón.

“Todavía tengo una picazón tremenda en los pies, eso no se me ha quitado y en las noches es muy desagradable”, comentó.

A estos padecimientos se suman la fatiga y los dolores musculares persistentes.

“La sensación que tengo es, como dice un meme por ahí, de haber sido arrollada por un camión. En mi caso creo que no es el más grande de los camiones, pero sí uno persistente. A veces me parece que estoy fuera de mi cuerpo, como adormilada, luego me muevo y los dolores me recuerdan que aún estoy aquí”, confesó.

Aunque asegura que su cuadro ha sido “ligero” en comparación con otros casos, reconoció que la recuperación es lenta y que cualquier esfuerzo físico puede agravar los síntomas.

“Nada de creerse curados y empezar a hacer esfuerzos porque el cuerpo anota y pasa la cuenta”, aconsejó a quienes atraviesan el mismo proceso.

En su publicación, la escritora también reflexiona sobre el aprendizaje emocional que deja la enfermedad: “Respiro profundo y agradezco entender con la enfermedad que no estoy sola en el mundo y que la impermanencia es lo único real”.

En las últimas semanas, el régimen ha reconocido un aumento de casos de chikungunya y dengue, enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

Sin embargo, las autoridades sanitarias cubanas han minimizado el impacto y mantienen cifras que numerosos ciudadanos consideran irreales.

El brote se produce en medio de una profunda crisis sanitaria, marcada por la escasez de medicamentos, la falta de fumigación y el deterioro del sistema hospitalario.

En barrios de Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey y La Habana, vecinos reportan calles anegadas, acumulación de basura y ausencia de campañas de control vectorial.