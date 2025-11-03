“Si pagas te fumigan, si no pagas, no”: Cubanos denuncian cobros ilegales por fumigaciones

Vídeos relacionados:

La activista cubana Gretell Salermo denunció este domingo en redes sociales que fumigadores del Estado están cobrando hasta 1,000 pesos por vivienda en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, según un audio que le enviaron desde Cuba.

“Acabo de escuchar un audio desde Cuba. Los fumigadores ‘del Estado’ están cobrando mil pesos por fumigar la casa. Esa es la tarifa de Arroyo Naranjo, no sé en otros lugares”, escribió Salermo en Facebook, generando decenas de respuestas que confirman la práctica en diferentes provincias.

Usuarios de varias regiones del país aseguraron que el cobro se ha vuelto algo común, incluso en zonas donde las autoridades afirman que las campañas son gratuitas.

Yonimiler del Río Polo, uno de los internautas que respondió a la publicación, afirmó que la orden “viene del poder popular”, que indica que la comunidad debe “poner el combustible para la fumigación”.

“Es una falta de respeto”, añadió.

Otros comentarios señalan que en San Miguel del Padrón la fumigación cuesta hasta 2,000 pesos, y que en ocasiones “los fumigadores llegan borrachos”.

En Holguín, Santa Clara y Camagüey los precios varían entre 1,800 y 2,500 pesos, según los testimonios recopilados.

“Yo lo pago mil hoy, son como 50 hace 15 años”, ironizó Enrick Pérez, mientras Dailys Iralis Serrano reportó haber pagado 2,500 pesos en su vivienda.

El descontento se repite en los comentarios: “Mucho humo y no mata nada”, denunció Soraya Quintero, mientras Idania Izquierdo calificó la situación como “lucrar con las necesidades del pueblo”.

Las denuncias surgen en medio de una crisis sanitaria nacional por el incremento de casos de chikungunya, dengue y oropouche, enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, que el régimen intenta controlar con campañas de fumigación cada vez más cuestionadas por su ineficacia y corrupción.

Además, estas denuncias evidencian el descontrol que existe en el sector estatal, y luego el régimen mantiene su retórica oficialista de hacer campañas eficientes, cuando la realidad desmiente sus mentiras.

En varias localidades, los ciudadanos aseguran que solo se fumiga si se paga o si se entrega combustible, lo que deja a las familias más pobres sin protección ante el repunte de arbovirosis.