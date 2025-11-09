Sheriff de Miami-Dade revela quién fue el atacante del agente Devin Jaramillo: "Quiero aclarar algunos rumores"

La sheriff Rosie Cordero-Stutz, del condado de Miami-Dade, identificó este sábado al hombre que asesinó al agente Devin Jaramillo durante un incidente de tráfico ocurrido el viernes en Kendall.

En una conferencia de prensa la sheriff compartió datos preliminares sobre este caso y advirtió la importancia de acabar con algunos rumores que han surgido. En primer lugar señaló que no fue una emboscada al agente.

El suceso ocurrió alrededor de las 3:50 de la tarde del viernes, cuando Jaramillo, de 27 años, respondió a un accidente de tráfico menor en la zona de Southwest 122nd Avenue y 128th Street. El agente y su atacante, que estaba directamente implicado en el siniestro, comenzaron una discusión verbal que derivó en un forcejeo.

Durante el enfrentamiento, el hombre logró arrebatarle el arma al oficial y le disparó varias veces. Luego regresó a su vehículo y se suicidó de un disparo. Jaramillo fue trasladado de urgencia al Hospital HCA Florida Kendall, donde murió poco después a causa de las heridas.

Miami Herald informó que el sospechoso fue identificado como Steven David Rustrian, de 21 años. De acuerdo con los registros policiales, no tenía antecedentes criminales en Florida, aunque bases de datos en línea sugieren que podría estar vinculado a una persecución policial en Nueva York en mayo.

Cordero-Stutz no divulgarán más detalles sobre los posibles antecedentes del sospechoso hasta que avance la investigación.

"Detrás del uniforme, nosotros somos humanos. Les quiero contar un poco sobre Devin Jaramillo, un héroe nacido aquí, en el sur de la Florida. Era inteligente, hermoso, un atleta. Se graduó de Killian High School y luego en la Universidad del Centro de la Florida con Magna Cum Laude, los más altos honores que se puede dar", señaló.

"Es un muchacho que pudo hacer cualquier cosa que quisiera con su carrera profesional, pero se eligió dedicarse al servicio a nuestra comunidad y pagó con su vida. Le pido a nuestra comunidad que siga orando por nosotros porque lo necesitamos", expresó la Sheriff conmovida.