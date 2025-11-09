Sheriff de Miami-Dade revela quién fue el atacante del agente Devin Jaramillo: "Quiero aclarar algunos rumores"

La sheriff Rosie Cordero-Stutz, del condado de Miami-Dade, identificó este sábado al hombre que asesinó al agente Devin Jaramillo durante un incidente de tráfico ocurrido el viernes en Kendall.
En una conferencia de prensa la sheriff compartió datos preliminares sobre este caso y advirtió la importancia de acabar con algunos rumores que han surgido. En primer lugar señaló que no fue una emboscada al agente.
El suceso ocurrió alrededor de las 3:50 de la tarde del viernes, cuando Jaramillo, de 27 años, respondió a un accidente de tráfico menor en la zona de Southwest 122nd Avenue y 128th Street. El agente y su atacante, que estaba directamente implicado en el siniestro, comenzaron una discusión verbal que derivó en un forcejeo.
Durante el enfrentamiento, el hombre logró arrebatarle el arma al oficial y le disparó varias veces. Luego regresó a su vehículo y se suicidó de un disparo. Jaramillo fue trasladado de urgencia al Hospital HCA Florida Kendall, donde murió poco después a causa de las heridas.
Miami Herald informó que el sospechoso fue identificado como Steven David Rustrian, de 21 años. De acuerdo con los registros policiales, no tenía antecedentes criminales en Florida, aunque bases de datos en línea sugieren que podría estar vinculado a una persecución policial en Nueva York en mayo.
Cordero-Stutz no divulgarán más detalles sobre los posibles antecedentes del sospechoso hasta que avance la investigación.
"Detrás del uniforme, nosotros somos humanos. Les quiero contar un poco sobre Devin Jaramillo, un héroe nacido aquí, en el sur de la Florida. Era inteligente, hermoso, un atleta. Se graduó de Killian High School y luego en la Universidad del Centro de la Florida con Magna Cum Laude, los más altos honores que se puede dar", señaló.
"Es un muchacho que pudo hacer cualquier cosa que quisiera con su carrera profesional, pero se eligió dedicarse al servicio a nuestra comunidad y pagó con su vida. Le pido a nuestra comunidad que siga orando por nosotros porque lo necesitamos", expresó la Sheriff conmovida.
Preguntas frecuentes sobre el caso del agente Devin Jaramillo y Steven David Rustrian
¿Quién fue el atacante del agente Devin Jaramillo?
El atacante del agente Devin Jaramillo fue identificado como Steven David Rustrian, de 21 años. Tras disparar al oficial, Rustrian se quitó la vida. Según los registros, no tenía antecedentes criminales en Florida, aunque podría estar vinculado a una persecución policial en Nueva York en mayo del mismo año.
¿Qué circunstancias rodearon el asesinato del agente Devin Jaramillo?
El suceso ocurrió cuando el agente Jaramillo, de 27 años, respondía a un accidente menor en Kendall. Durante una discusión verbal con Steven David Rustrian, se produjo un forcejeo en el que Rustrian le arrebató el arma al oficial y le disparó varias veces. Posteriormente, Rustrian se suicidó en su vehículo.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad ante la muerte de Devin Jaramillo?
La comunidad del sur de Florida está profundamente afectada por la muerte del agente Jaramillo. Devin Jaramillo era considerado un joven comprometido con el servicio público y su pérdida ha generado un profundo dolor. Se han realizado procesiones y ceremonias en su honor, destacando su valentía y dedicación a la comunidad.
¿Qué medidas se están tomando tras el incidente en el que murió Devin Jaramillo?
Las autoridades están investigando los detalles del incidente para esclarecer completamente lo ocurrido. La sheriff Rosie Cordero-Stutz ha pedido a la comunidad que se mantenga unida y continúe apoyando a las fuerzas del orden mientras se desarrollan las investigaciones.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.