Fallece en accidente de moto “El Miller”, conocido reparador de baterías en La Habana

Un lamentable accidente ocurrido en el Malecón habanero, cerca del Hospital Hermanos Ameijeiras, provocó la muerte de Joel Milera Barceló, conocido popularmente como “El Miller”, un cubano muy apreciado en la capital por su habilidad para reparar baterías de motos eléctricas.

El hecho ocurrió cuando Milera conducía su motocicleta por la concurrida avenida y, por causas que aún no han sido esclarecidas, perdió el control del vehículo y sufrió un fuerte impacto.

Testigos presenciales relataron que el siniestro tuvo lugar a escasos metros de la parada del hospital Ameijeiras, lo que generó conmoción entre las personas que se encontraban en el lugar.

Usuarios en redes sociales, especialmente en el grupo de Facebook Accidentes de buses y camiones, confirmaron la trágica noticia y expresaron su pesar.

La página de Facebook Taller Miller, vinculada al trabajo del fallecido, publicó un mensaje confirmando su deceso y destacando que su cuerpo fue trasladado al Hospital Calixto García, en La Habana.

“El doctor de las baterías”, como lo llamaban muchos de sus clientes y amigos, era considerado uno de los más experimentados en la reparación y mantenimiento de baterías de motos eléctricas en Cuba, un sector que ha crecido en los últimos años ante la crisis del transporte en la isla.

Vecinos y colegas lamentaron profundamente su muerte, recordándolo como un hombre trabajador y servicial que ayudó a muchos motoristas a mantener sus equipos en funcionamiento pese a las dificultades para conseguir piezas de repuestos en el país.

Su pérdida deja un vacío entre los aficionados a las motos eléctricas y la comunidad de mecánicos independientes de La Habana.