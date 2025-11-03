Fallece en accidente de moto “El Miller”, conocido reparador de baterías en La Habana

Vídeos relacionados:
Un lamentable accidente ocurrido en el Malecón habanero, cerca del Hospital Hermanos Ameijeiras, provocó la muerte de Joel Milera Barceló, conocido popularmente como “El Miller”, un cubano muy apreciado en la capital por su habilidad para reparar baterías de motos eléctricas.
El hecho ocurrió cuando Milera conducía su motocicleta por la concurrida avenida y, por causas que aún no han sido esclarecidas, perdió el control del vehículo y sufrió un fuerte impacto.
Testigos presenciales relataron que el siniestro tuvo lugar a escasos metros de la parada del hospital Ameijeiras, lo que generó conmoción entre las personas que se encontraban en el lugar.
Usuarios en redes sociales, especialmente en el grupo de Facebook Accidentes de buses y camiones, confirmaron la trágica noticia y expresaron su pesar.
La página de Facebook Taller Miller, vinculada al trabajo del fallecido, publicó un mensaje confirmando su deceso y destacando que su cuerpo fue trasladado al Hospital Calixto García, en La Habana.
“El doctor de las baterías”, como lo llamaban muchos de sus clientes y amigos, era considerado uno de los más experimentados en la reparación y mantenimiento de baterías de motos eléctricas en Cuba, un sector que ha crecido en los últimos años ante la crisis del transporte en la isla.
Lo más leído hoy:
Vecinos y colegas lamentaron profundamente su muerte, recordándolo como un hombre trabajador y servicial que ayudó a muchos motoristas a mantener sus equipos en funcionamiento pese a las dificultades para conseguir piezas de repuestos en el país.
Su pérdida deja un vacío entre los aficionados a las motos eléctricas y la comunidad de mecánicos independientes de La Habana.
Preguntas frecuentes sobre el accidente de "El Miller" y la situación de las motos eléctricas en Cuba
¿Quién era "El Miller" y por qué era conocido en La Habana?
"El Miller", cuyo nombre real era Joel Milera Barceló, era un reparador de baterías eléctricas muy apreciado en La Habana. Era conocido por su habilidad y experiencia en el mantenimiento de baterías de motos eléctricas, un sector que ha crecido en Cuba debido a la crisis del transporte en la isla.
¿Qué se sabe sobre el accidente que causó la muerte de "El Miller"?
El accidente ocurrió en el Malecón habanero cuando Joel Milera perdió el control de su motocicleta y sufrió un fuerte impacto. La causa del accidente aún no ha sido esclarecida, pero generó conmoción entre los testigos presentes en el lugar.
¿Cuál es la situación actual de las motos eléctricas en Cuba?
Las motos eléctricas se han convertido en un medio esencial de transporte en Cuba debido a la escasez de combustible y la crisis del transporte público. Sin embargo, hay un aumento alarmante de incendios y accidentes relacionados con estos vehículos, lo que resalta la falta de regulaciones y medidas de seguridad adecuadas.
¿Qué riesgos están asociados con el uso de motos eléctricas en Cuba?
Los riesgos asociados con el uso de motos eléctricas incluyen incendios causados por baterías defectuosas o manipulaciones inadecuadas. Estos incidentes son cada vez más comunes, y las condiciones eléctricas inestables y la falta de normas de seguridad contribuyen al problema.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.