"Mi mamá murió aquí": Cubana denuncia la falta de insumos médicos en policlínico de La Habana

Una cubana denunció la muerte de su madre en el Policlínico Ángel Machaco Ameijeiras, en el municipio Guanabacoa, La Habana.

En un video publicado por la plataforma independiente Alas Tensas, la mujer recorre el área de urgencias y afirma: “No hay nada, no hay paciente, urgencia de servicio, el médico, esto está vacío, aquí no hay trabajadores. La gente se está muriendo, mi mamá se me murió aquí ayer y nada hay, nada, el policlínico vacío y no hay medicamentos, la directora no se encuentra”.

Durante la grabación, muestra los pasillos del policlínico y agrega: “Los enfermeros están con los pacientes, y los médicos que no saben qué van a hacer, aquí no hay nada, terapia tampoco hay nada, los aparatos rotos, mi mamá se me murió ayer”.

También asegura que el equipo de oxígeno no funcionaba cuando su madre necesitaba atención: “Oxígeno, no aparecía la llave del oxígeno. El médico que estaba de guardia, que no es el de hoy, me dijo que estaba roto. Mi mamá llegó aquí en vida, no hay nada, los médicos no saben qué van a hacer... la acabo de enterrar hoy y no hay nada”.

El testimonio refleja las carencias del sistema sanitario cubano, marcado por la falta de recursos, equipos en mal estado y centros médicos con servicios limitados.

En su publicación, Alas Tensas señaló: “Mientras tanto, el régimen cubano sigue presumiendo de ‘potencia médica’, pero en los policlínicos y hospitales escasea todo: medicamentos, personal, agua, electricidad e incluso la limpieza. Cada día, en Cuba, la gente se está muriendo sin atención, sin medicamentos y sin esperanza, víctimas del abandono institucional”.

Casos como este se repiten en diferentes provincias. A inicios de noviembre, una madre identificada como Leydis Moreno denunció las malas condiciones y la falta de atención médica en el Hospital Pediátrico de Holguín, donde permanece ingresado su hijo con una enfermedad neurológica. Moreno afirmó que solo recibió respuesta tras exponer su situación en redes sociales.

Días después, el Observatorio Cubano de Conflictos describió la crisis sanitaria en la isla como un “genocidio silencioso”, señalando la falta de recursos y la negligencia institucional como principales causas del deterioro del sistema de salud.

En paralelo, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reconoció más de 20,000 casos de chikungunya en Cuba, aunque las denuncias ciudadanas apuntan a una situación más grave, con hospitales saturados y escasez de medicamentos.

La denuncia desde Guanabacoa se suma a otras que evidencian las dificultades de los cubanos para acceder a una atención médica adecuada en medio de la actual crisis sanitaria.