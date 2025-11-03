Fallece adolescente en Santiago de Cuba tras paro respiratorio en medio de brote viral

Vídeos relacionados:

Una adolescente falleció en Santiago de Cuba tras sufrir un paro respiratorio, en medio del brote viral que afecta a varias provincias del país con un aumento de casos de dengue, chikungunya y otras arbovirosis.

La noticia fue dada a conocer por el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien informó en sus redes sociales sobre el deceso de la joven, identificada como Roxana, ocurrido recientemente en la ciudad oriental.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Su publicación generó una ola de mensajes de despedida y conmoción entre amigos, conocidos y vecinos, que lamentaron profundamente la pérdida.

“EPD mi niña bella... cuánta tristeza, fuerza para tu mamá y tu papá... Dios te dé luz eterna”, escribió una usuaria, mientras otra relató que se encontraba en el hospital militar cuando la joven llegó, y que ayudó a colocarla en la camilla antes de conocer la trágica noticia de su muerte.

Aunque las autoridades sanitarias cubanas no han ofrecido información oficial sobre el caso, el fallecimiento ocurre en un contexto de alarma epidemiológica nacional. En las últimas semanas, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) ha reportado más de 13,000 personas con fiebre en solo siete días, cifra que evidencia una circulación activa de arbovirosis en todo el país.

Según explicó recientemente la viceministra de Salud, Carilda Peña García, el dengue y el chikungunya se mantienen en expansión, con predominio del serotipo 4 del dengue, lo que aumenta el riesgo de complicaciones en pacientes reinfectados.

No obstante, las autoridades han insistido en que el chikungunya “no provoca muertes”, por lo que en casos como el de la adolescente podría haber existido una enfermedad previa o una complicación agravada por el cuadro viral.

Mientras tanto, la situación epidemiológica en la isla continúa deteriorándose. La falta de medicamentos, repelentes y recursos para fumigar ha dejado a la población prácticamente desprotegida frente a los mosquitos transmisores.

En algunos territorios, los medios oficialistas han llegado a recomendar “cubrir el cuerpo” como medida preventiva ante la escasez de repelentes, una sugerencia que ha provocado indignación entre los ciudadanos.

Los hospitales y centros de salud también enfrentan una creciente saturación. En provincias como Guantánamo y Ciego de Ávila, se han habilitado albergues y extensiones de hospitales pediátricos para atender a menores con síntomas leves y aliviar la sobrecarga en las salas de urgencias.

En medio de este panorama, muchos cubanos recurren a remedios naturales como las infusiones de hojas de cereza o plantas medicinales para aliviar los síntomas febriles, debido a la falta de medicamentos básicos en las farmacias estatales.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso ni precisado si la muerte está relacionada directamente con el virus o con una complicación asociada.