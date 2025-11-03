Fallece adolescente en Santiago de Cuba tras paro respiratorio en medio de brote viral

Vídeos relacionados:
Una adolescente falleció en Santiago de Cuba tras sufrir un paro respiratorio, en medio del brote viral que afecta a varias provincias del país con un aumento de casos de dengue, chikungunya y otras arbovirosis.
La noticia fue dada a conocer por el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien informó en sus redes sociales sobre el deceso de la joven, identificada como Roxana, ocurrido recientemente en la ciudad oriental.
Su publicación generó una ola de mensajes de despedida y conmoción entre amigos, conocidos y vecinos, que lamentaron profundamente la pérdida.
“EPD mi niña bella... cuánta tristeza, fuerza para tu mamá y tu papá... Dios te dé luz eterna”, escribió una usuaria, mientras otra relató que se encontraba en el hospital militar cuando la joven llegó, y que ayudó a colocarla en la camilla antes de conocer la trágica noticia de su muerte.
Aunque las autoridades sanitarias cubanas no han ofrecido información oficial sobre el caso, el fallecimiento ocurre en un contexto de alarma epidemiológica nacional. En las últimas semanas, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) ha reportado más de 13,000 personas con fiebre en solo siete días, cifra que evidencia una circulación activa de arbovirosis en todo el país.
Según explicó recientemente la viceministra de Salud, Carilda Peña García, el dengue y el chikungunya se mantienen en expansión, con predominio del serotipo 4 del dengue, lo que aumenta el riesgo de complicaciones en pacientes reinfectados.
No obstante, las autoridades han insistido en que el chikungunya “no provoca muertes”, por lo que en casos como el de la adolescente podría haber existido una enfermedad previa o una complicación agravada por el cuadro viral.
Mientras tanto, la situación epidemiológica en la isla continúa deteriorándose. La falta de medicamentos, repelentes y recursos para fumigar ha dejado a la población prácticamente desprotegida frente a los mosquitos transmisores.
En algunos territorios, los medios oficialistas han llegado a recomendar “cubrir el cuerpo” como medida preventiva ante la escasez de repelentes, una sugerencia que ha provocado indignación entre los ciudadanos.
Los hospitales y centros de salud también enfrentan una creciente saturación. En provincias como Guantánamo y Ciego de Ávila, se han habilitado albergues y extensiones de hospitales pediátricos para atender a menores con síntomas leves y aliviar la sobrecarga en las salas de urgencias.
En medio de este panorama, muchos cubanos recurren a remedios naturales como las infusiones de hojas de cereza o plantas medicinales para aliviar los síntomas febriles, debido a la falta de medicamentos básicos en las farmacias estatales.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso ni precisado si la muerte está relacionada directamente con el virus o con una complicación asociada.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Cuba y el brote viral
¿Cuál es la situación actual del brote viral en Cuba?
Cuba enfrenta una grave crisis sanitaria debido a un brote viral que incluye enfermedades como el dengue, el chikungunya y otras arbovirosis. La situación se ha complicado por la falta de recursos para el control del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de estos virus. En las últimas semanas, se ha reportado un aumento significativo en los casos de fiebre y arbovirosis en varias provincias del país.
¿Qué medidas están tomando las autoridades cubanas para controlar el brote?
Las autoridades cubanas han recomendado medidas preventivas como cubrir el cuerpo para evitar picaduras debido a la escasez de repelentes y recursos para la fumigación. Sin embargo, las medidas han sido criticadas por su falta de efectividad, dado que no se dispone de suficientes insecticidas ni combustible para fumigaciones masivas. Además, se ha instado a la ciudadanía a no permanecer enferma en casa y acudir a los centros de salud, aunque estos están saturados.
¿Cómo afecta la crisis sanitaria al sistema de salud cubano?
El sistema de salud cubano se encuentra colapsado debido a la alta demanda de atención médica por el aumento de casos de arbovirosis. Los hospitales están saturados y carecen de insumos básicos, lo que ha llevado a la improvisación de centros alternativos para atender a pacientes con fiebre. Además, la falta de personal médico especializado y de recursos como medicamentos y reactivos complica aún más la situación.
¿Cuáles son las principales enfermedades virales que circulan en Cuba actualmente?
En Cuba circulan actualmente tres arbovirosis activas: dengue, chikungunya y fiebre de Oropouche. El dengue es el más extendido, presente en 12 provincias, mientras que el chikungunya tiene transmisión en ocho. La fiebre de Oropouche está en fase de descenso. Además, también hay circulación de virus respiratorios estacionales y brotes de hepatitis A en algunas áreas.
