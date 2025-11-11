Médico cubano denuncia colapso sanitario en hospital: “Otra vez los camiones, otra vez el silencio”

El doctor cubano Alexander Figueredo Izaguirre, exiliado y conocido por sus denuncias sobre el sistema de salud en la isla, difundió este martes un video que muestra imágenes estremecedoras desde un hospital cubano donde, según afirmó, se están utilizando camiones para trasladar cuerpos ante el colapso del sistema funerario y sanitario.

“Lo que vas a ver no es del 2021 [pandemia de coronavirus], es del 2025. Camiones volviendo a los hospitales. Cuerpos saliendo sin diagnóstico. Personal agotado, sin insumos, sin medicamentos, sin palabras”, escribió el médico en su cuenta de X (antes Twitter), junto al video que asegura haber recibido de una fuente interna del sistema de salud.

En las imágenes, se observa un trasiego lúgubre en el patio de un hospital donde se ve estacionado un camión de carga junto a una puerta de la que salen varios hombres y cargan en la cama del vehículo lo que parece un ataúd. Por el número de ellos que interviene, así como por sus movimientos, se deduce el peso que transportan.

Según Figueredo Izaguirre, la escena refleja la magnitud del rebrote epidémico que afecta a Cuba y que el régimen intenta minimizar.

El propio médico acompañó el video con una denuncia contundente: “Cuba está viviendo un rebrote epidémico brutal: dengue, chikungunya, Oropouche, influenza y virus respiratorios desconocidos están colapsando los hospitales. Los pacientes entran con fiebre, convulsiones o dificultad respiratoria y en cuestión de horas están muertos... sin una causa clara, sin reactivos, sin antibióticos, sin oxígeno, sin médicos suficientes”.

Emergencia sanitaria encubierta

El testimonio de Figueredo Izaguirre se suma a las voces de activistas, médicos y otros actores de la sociedad civil cubana que denuncian la crisis epidemiológica y de insalubridad que se vive en Cuba, agravada por la desatención de las autoridades, el hambre, la escasez de medicamentos y el colapso de los servicios sanitarios.

Lo más leído hoy:

Voces como la de la activista Amelia Calzadilla, quien pidió este lunes quien pidió una “intervención humanitaria” en Cuba ante lo que definió como “una dictadura que está dejando morir a su pueblo”.

Tanto Calzadilla como Figueredo Izaguirre coinciden en que el ministerio de Salud Pública (MINSAP) ha perdido el control epidemiológico y que el gobierno oculta cifras reales de contagios y fallecidos.

“Mientras el régimen repite que todo está bajo control, los hospitales están sin higiene, sin reactivos, sin transparencia. Ya ni siquiera los carros fúnebres alcanzan. Otra vez los camiones. Otra vez el silencio. Otra vez Cuba repitiendo su propio infierno sanitario”, expresó el galeno.

En ese sentido, Figueredo Izaguirre exigió tres medidas urgentes: la declaración de una emergencia sanitaria nacional, la entrada inmediata de ayuda médica internacional y la transparencia epidemiológica real.

“Cuba necesita medicinas, oxígeno y verdad”

En su mensaje, el doctor denunció que muchas de las muertes actuales “no se registran, no se diagnostican, no se explican”.

Según sus fuentes, los hospitales carecen de reactivos para confirmar virus, antibióticos básicos y personal médico suficiente debido a la emigración masiva y al agotamiento de los profesionales que permanecen en la isla.

“Cada cuerpo que sale en esos camiones representa una vida que pudo salvarse. Una madre, un niño, un anciano, un médico que cayó sin recursos”, lamentó.

Las imágenes han generado una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios cubanos dentro y fuera del país aseguran que las morgues están saturadas y que el gobierno mantiene un silencio absoluto sobre el verdadero alcance del brote.

Mientras tanto, la población continúa enfrentando apagones, escasez de medicamentos y hospitales colapsados, en un escenario que muchos comparan con momentos de la pandemia de COVID-19, pero sin datos oficiales ni asistencia internacional.

“Cuba no necesita consignas. Cuba necesita medicinas, oxígeno y verdad”, concluyó el médico.