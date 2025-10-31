Médico exiliado se ofrece a ir a Cuba a atender a víctimas del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

El doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, uno de los médicos cubanos exiliados más reconocidos por su activismo contra el régimen castrista, lanzó una "carta abierta" en Internet en la que se ofrece a regresar a Cuba para atender a las víctimas del huracán Melissa.

En un emotivo texto publicado en Facebook, Figueredo -expulsado del sistema sanitario cubano en 2021 y actualmente residente en Houston, Texas- se dirigió directamente al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien anunció la disposición de su Gobierno a dar asistencia inmediata al pueblo cubano.

"Recibimos su ofrecimiento de ayuda humanitaria con la misma esperanza con que un pueblo mira al cielo después del huracán", escribió Figueredo.

"Estamos listos. Listos para volver a Cuba con nuestras batas, no con consignas. Listos para curar heridas, no para repetir discursos. Si Estados Unidos crea un corredor humanitario sin la intervención del Partido Comunista, encontrará en nosotros un ejército blanco dispuesto a entrar al país y atender directamente al pueblo".

El galeno, conocido por sus denuncias sobre la precariedad del sistema de salud cubano, subrayó que “la verdadera revolución hoy es sanar”.

En su mensaje, también responsabilizó al régimen de agravar el sufrimiento de los damnificados por anteponer la ideología a las necesidades humanas más urgentes.

"El oriente de Cuba sangra bajo los escombros que dejó el huracán Melissa, y mientras ellos calculan el costo político, nosotros solo queremos salvar vidas", escribió, en referencia a la catástrofe que ha dejado comunidades enteras sin agua, electricidad ni atención médica adecuada.

El mensaje de Figueredo sigue al ofrecimiento de ayuda humanitaria anunciado por Marco Rubio, quien informó que Estados Unidos puede dar asistencia a los damnificados cubanos, tanto directamente como a través de organizaciones y socios locales capaces de distribuirla con eficacia.

Rubio, uno de los más firmes críticos del régimen de La Habana, subrayó que la solidaridad de su país se dirige al pueblo y no al gobierno cubano.

"Nos solidarizamos con el valiente pueblo de Cuba, que sigue luchando para satisfacer sus necesidades básicas", escribió en X, en un gesto de respaldo a la sociedad civil frente a la ineficiencia del régimen.

Una voz incómoda para el régimen cubano

El doctor Figueredo Izaguirre, de origen granmense, trabajó durante años en el municipio de Río Cauto, donde atendía a más de 60 pacientes diarios en la consulta de Urología antes de ser inhabilitado profesionalmente por motivos políticos.

En 2021, fue expulsado del sistema de salud y vigilado por la Seguridad del Estado tras criticar públicamente la falta de medicamentos, insumos y condiciones laborales de los médicos cubanos.

Su caso se convirtió en símbolo del hostigamiento estatal contra los profesionales de la salud que disienten.

En julio de 2022, tras una travesía migratoria por Centroamérica junto al también médico y activista Alexander Pupo Casas, logró llegar a Estados Unidos, donde trabaja en el sector sanitario mientras homologa su título.

Desde su exilio, Figueredo ha mantenido una postura frontal contra el gobierno cubano, al que acusa de haber destruido la medicina pública y utilizar a los médicos como instrumento de propaganda.

"Somos los que nunca traicionamos a nuestros pacientes, los que seguimos soñando con un hospital libre de mentiras y con un país donde sanar no sea un delito", escribió en su carta.

El contraste entre la ayuda y la propaganda

El ofrecimiento de Figueredo llega en un momento en que el gobierno cubano intenta mostrar una imagen de control y eficiencia tras el paso devastador del huracán Melissa, mientras responsabiliza al embargo estadounidense por los estragos económicos que agravan la crisis.

Sin embargo, los reportes desde el terreno muestran otra realidad: hospitales inundados, falta de combustible, escasez de medicinas y un sistema sanitario colapsado por décadas de abandono.

Mientras Díaz-Canel recorre zonas afectadas hablando de "vitalidad" y "espíritu de resistencia", los médicos dentro y fuera de la Isla denuncian que la población enfrenta la tragedia prácticamente sola.

En ese contexto, la propuesta del médico exiliado adquiere un fuerte valor simbólico: un llamado a la acción sin consignas, y una denuncia implícita contra el bloqueo interno que el propio Estado impone sobre su pueblo.

"Si nos dejan entrar, iremos con nuestras manos limpias y nuestro juramento intacto. Porque sanar, en Cuba, sigue siendo un acto de rebeldía", concluyó Figueredo.