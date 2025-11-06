Accidente de tránsito en Cárdenas deja seis heridos, uno de ellos de gravedad

Vídeos relacionados:

Seis personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en un accidente de tránsito ocurrido este miércoles en las inmediaciones del cementerio de la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, según reportes preliminares.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:15 p.m., cuando dos vehículos chocaron en una de las intersecciones que bordean el camposanto de la llamada “Ciudad Bandera”, informó en Facebook José Antonio Armás Falcón, camarógrafo de Telebandera.

De acuerdo con su información, la colisión dejó un saldo de cinco personas con lesiones leves y un herido grave, que podría quedar con secuelas a causa del accidente. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los lesionados.

El suceso involucró a un camión y una van de la Empresa Extrahotelera Palmares S.A., que quedó destrozada por el fuerte impacto que recibió.

Presuntamente, el conductor del camión no respetó la señal de Pare ubicada en la intersección del cementerio y la circunvalación, y chocó contra la camioneta. “El derecho de vía es vital”, advirtió Armas en su publicación.

En perfiles que replicaron el post, residentes de Cárdenas alertaron sobre la deficiente señalización en ese cruce, muy transitado, pues unas de las carreteras -Vía Blanca- conecta Cárdenas con el balneario de Varadero.

Varios usuarios coincidieron en que es necesario colocar allí un semáforo y más señales de advertencia, pues han ocurrido numerosos choques en el lugar.

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muertes y lesiones graves en Cuba.

De enero a agosto de este año, 502 personas perdieron la vida en accidentes viales. La cifra equivale al 80 % de los fallecidos por esa causa en todo 2024, lo que apunta a un incremento de la mortalidad por incidentes de tráfico.

La Comisión Nacional de Seguridad Vial advirtió en su más reciente informe que se reportaron víctimas en siete de cada 10 hechos ocurridos en ese período, principalmente debido al choque entre vehículos, que sigue siendo el accidente “más peligroso” con el 36 % del total de las muertes.

Las situaciones más críticas se han registrado en las provincias de Villa Clara, Santiago de Cuba, Granma y Artemisa. Durante los primeros ocho meses de 2025 los accidentes en esos territorios aumentaron en más de un tercio en relación con el año anterior.