CompreMarket lanza nueva modalidad con envíos gratis a toda Cuba

¿Quieres enviar productos a tus familiares en Cuba sin pagar por el envío? La empresa CompreMarket anunció el lanzamiento de CompreMarket Plus (CM+), una nueva modalidad que ofrece entregas gratuitas y una experiencia de compra más ágil y organizada, enfocada en productos básicos de alta demanda para las familias cubanas.

El nuevo servicio busca simplificar el proceso de adquisición de alimentos, bebidas y artículos de primera necesidad y disminuir los costos para sus clientes.

Envíos gratis en La Habana y a toda la isla

Uno de los mayores atractivos de CompreMarket Plus es su política de entrega. En La Habana, los pedidos del mercado se entregan sin costo adicional en menos de 24 horas.

Para el resto de las provincias, los envíos también son gratuitos en compras superiores a 50 USD, con tiempos de entrega que varían entre dos y siete días hábiles, según la zona.

Una plataforma más intuitiva y pensada para el usuario

Los clientes pueden acceder a CM+ directamente desde la página principal de CompreMarket. El sitio organiza sus productos en categorías como Alimentos, Bebidas e Infusiones y Combos, facilitando la navegación y la búsqueda de artículos específicos.

Además, los usuarios pueden ordenar el catálogo por precio o valoración de otros compradores, y encontrar secciones dinámicas de productos más vendidos, actualizadas en función de la demanda real.

El objetivo, define la compañía, es ofrecer una experiencia de compra más práctica, rápida y transparente, con precios ajustados a las condiciones del mercado cubano.

Atención personalizada y canales de contacto directo

CompreMarket también refuerza su servicio al cliente con un sistema de asistencia directa mediante botones de ayuda, WhatsApp y redes sociales, que permiten resolver dudas, dar seguimiento a los pedidos y mantener una comunicación constante con los usuarios.

Ventajas de CompreMarket Plus (CM+)

Envíos gratis dentro de La Habana.

Envíos gratuitos al resto del país en compras mayores a 50 USD.

Entregas rápidas y personalizadas.

Catálogo de productos esenciales con precios competitivos.

Seguimiento del pedido en tiempo real.

Promociones y ofertas activas durante todo el año.

Un impulso al comercio digital en Cuba

Con el lanzamiento de CompreMarket Plus, esta tienda en línea da un paso adelante en la consolidación del comercio electrónico en Cuba, al ofrecer una alternativa confiable para las personas que buscan abastecer a sus familias en Cuba sin complicaciones y con la seguridad de recibir sus productos en casa sin pagar envío.

Si buscas comodidad, rapidez y ahorro, CompreMarket Plus es la mejor opción para tus compras en Cuba. Descubre más y realiza tus pedidos en https://plus.compremarket.shop/.