Comunidad universitaria cubana vuelve a estar de luto: Fallece el profesor Pedro Álvarez Cruz de la UH

La comunidad universitaria cubana enfrenta una nueva pérdida con el fallecimiento del doctor Pedro Álvarez Cruz, profesor de la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana (UH).

La institución informó la noticia este miércoles a través de su perfil oficial en Facebook, donde expresó su pesar por la partida de un docente muy querido y respetado.

Según la publicación, Álvarez dedicó su vida a la enseñanza y a la formación de generaciones de estudiantes, dejando una huella profunda en la comunidad académica.

La facultad lo describió como un maestro íntegro, comprometido con su país y apasionado por la geografía, que siempre defendió la idea de poner el conocimiento al servicio de la sociedad.

“El profesor Pedro Álvarez Cruz fue un luchador incansable por las causas justas y un hombre de sabiduría y calidad humana que permanecerá siempre en nuestra memoria”, indicó la nota de la Facultad de Geografía de la UH.

El fallecimiento de Álvarez Cruz ocurre en medio de una ola de muertes recientes que ha conmocionado a la comunidad universitaria cubana.

En la Universidad de Oriente (UO), una de las instituciones más reconocidas del país, se han registrado desde el 1 de octubre al menos ocho decesos entre profesores, estudiantes y trabajadores vinculados a la institución, según denunció la activista Yamilka Lafita Cancio, conocida como Lara Crofs.

“Familias rotas, internautas preguntando en redes: ¿de qué murieron? Ni la universidad ni el Ministerio de Educación Superior responden. Dicen ‘descanse en paz’ y ya”, escribió Lafita, al referirse a lo que calificó como una cadena de muertes inusual dentro del ámbito académico cubano.

Las publicaciones de la Universidad de Oriente han confirmado las muertes de Raudel de Armas Louis, profesor de Biología; Beatriz Carmenaty Corona, estudiante de Gestión Sociocultural; Luis Enrique Vicet Castellanos, estudiante de Ingeniería Mecánica; Pedro Antonio Rodríguez Fernández, profesor titular de Agronomía; Elio Hermis Castellanos Caballero y Santiago Parra Boffil, profesores jubilados; Ángel Mario Trenard Sayago, artista y docente; y Nuris Ávila Saint Félix, profesora de Ciencias de la Educación.

Las pérdidas, que incluyen tanto a jóvenes estudiantes como a docentes de larga trayectoria, han dejado una sensación de desconcierto entre la comunidad académica, mientras las autoridades cubanas no ofrecen explicaciones sobre las causas de los fallecimientos.

La muerte del doctor Pedro Álvarez Cruz refuerza ese sentimiento de duelo y preocupación en el sector universitario del país, que atraviesa una etapa marcada por el deterioro institucional, la falta de recursos y el silencio oficial ante hechos que conmueven a cientos de familias cubanas.