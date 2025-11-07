Ministro de Economía afirma que no hay ni un herido en Cuba tras el paso del huracán Melissa

Al régimen cubano, tras el paso del huracán Melissa por el oriente de la isla, no le bastó con asegurar que no hubo muertos: ahora también sostiene que el ciclón no dejó ni un solo herido, pese a la devastación visible en las provincias afectadas.
Durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional, transmitida en el programa Desde la Presidencia, el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, declaró que “no hemos tenido que lamentar ni una muerte, ni un herido, por el paso del huracán”.
“Se han venido cumpliendo las decisiones del Consejo de Defensa Nacional desde antes, durante y después del paso del huracán, y no solamente se han estado cumpliendo, sino también que se mantiene un monitoreo constante”, dijo el funcionario, quien destacó la actuación de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior en la evacuación de la población.
Según Alonso, la “acción decidida y meritoria” de ambos organismos permitió “proteger la vida” de los habitantes en las zonas afectadas, incluso en los casos en que las evacuaciones se realizaron después del impacto del fenómeno meteorológico.
Las declaraciones del ministro contrastan con el panorama de destrucción que dejó Melissa en el oriente del país.
Informes de Naciones Unidas y organismos humanitarios describen daños severos en más de 60,000 viviendas, 1,500 escuelas y centenares de centros médicos, además de millones de personas afectadas por la pérdida de cultivos, interrupción de servicios y colapso de comunicaciones.
El propio Plan de Acción de la ONU para la recuperación del este de Cuba, publicado esta semana, calificó el impacto del huracán como “profundo y generalizado”, con comunidades aún aisladas y miles de familias sin acceso a agua potable, electricidad ni atención sanitaria.
Pese a la evidencia de la crisis humanitaria, las autoridades cubanas han optado por insistir en un discurso de éxito institucional y control de daños, minimizando los efectos humanos de la catástrofe.
Mientras tanto, la población afectada sigue denunciando la falta de alimentos, medicinas y refugios adecuados a través de redes sociales y medios locales.
Las palabras del ministro Alonso se suman a la línea oficial del régimen de evitar reconocer víctimas o heridos en desastres naturales, una práctica frecuente en la propaganda estatal para proyectar eficiencia del sistema de defensa civil, incluso frente a emergencias de gran magnitud.
Preguntas frecuentes sobre el huracán Melissa y la respuesta del gobierno cubano
¿Realmente no hubo heridos en Cuba tras el paso del huracán Melissa?
El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Joaquín Alonso Vázquez, afirmó que no hubo heridos ni muertos tras el paso del huracán Melissa. Sin embargo, esta declaración contrasta con los informes de Naciones Unidas y organismos humanitarios que describen un panorama de devastación y crisis humanitaria en el oriente de la isla.
¿Cómo ha afectado el huracán Melissa a la infraestructura de Cuba?
El huracán Melissa causó daños severos en más de 60,000 viviendas, 1,500 escuelas y numerosos centros médicos. La infraestructura eléctrica también sufrió colapsos, dejando sin electricidad a millones de personas en las provincias orientales de Cuba, según informes de la ONU y la Cruz Roja.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante la crisis provocada por el huracán?
El gobierno cubano ha optado por destacar la eficacia de sus organismos de defensa civil y minimizar los efectos humanos de la catástrofe. Se ha informado de evacuaciones y esfuerzos de recuperación, pero la población denuncia falta de recursos y apoyo efectivo en medio de la crisis humanitaria.
¿Qué organizaciones internacionales están apoyando a Cuba tras el huracán Melissa?
La ONU y la Cruz Roja Internacional han activado planes de emergencia para asistir a Cuba. La ONU busca recaudar más de 74 millones de dólares para atender a un millón de personas afectadas, mientras que la Cruz Roja advierte sobre una recuperación lenta y desigual debido a las restricciones económicas del país.
¿Cuál es la situación actual de los servicios básicos en las provincias afectadas?
Las provincias más afectadas por el huracán Melissa, como Holguín, Santiago de Cuba y Granma, se enfrentan a cortes eléctricos prolongados y escasez de agua potable. La infraestructura dañada y la falta de recursos han complicado la recuperación de estos servicios esenciales.
