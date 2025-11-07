Ministro de Economía afirma que no hay ni un herido en Cuba tras el paso del huracán Melissa

Al régimen cubano, tras el paso del huracán Melissa por el oriente de la isla, no le bastó con asegurar que no hubo muertos: ahora también sostiene que el ciclón no dejó ni un solo herido, pese a la devastación visible en las provincias afectadas.

Durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional, transmitida en el programa Desde la Presidencia, el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, declaró que “no hemos tenido que lamentar ni una muerte, ni un herido, por el paso del huracán”.

“Se han venido cumpliendo las decisiones del Consejo de Defensa Nacional desde antes, durante y después del paso del huracán, y no solamente se han estado cumpliendo, sino también que se mantiene un monitoreo constante”, dijo el funcionario, quien destacó la actuación de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior en la evacuación de la población.

Según Alonso, la “acción decidida y meritoria” de ambos organismos permitió “proteger la vida” de los habitantes en las zonas afectadas, incluso en los casos en que las evacuaciones se realizaron después del impacto del fenómeno meteorológico.

Las declaraciones del ministro contrastan con el panorama de destrucción que dejó Melissa en el oriente del país.

Informes de Naciones Unidas y organismos humanitarios describen daños severos en más de 60,000 viviendas, 1,500 escuelas y centenares de centros médicos, además de millones de personas afectadas por la pérdida de cultivos, interrupción de servicios y colapso de comunicaciones.

Lo más leído hoy:

El propio Plan de Acción de la ONU para la recuperación del este de Cuba, publicado esta semana, calificó el impacto del huracán como “profundo y generalizado”, con comunidades aún aisladas y miles de familias sin acceso a agua potable, electricidad ni atención sanitaria.

Pese a la evidencia de la crisis humanitaria, las autoridades cubanas han optado por insistir en un discurso de éxito institucional y control de daños, minimizando los efectos humanos de la catástrofe.

Mientras tanto, la población afectada sigue denunciando la falta de alimentos, medicinas y refugios adecuados a través de redes sociales y medios locales.

Las palabras del ministro Alonso se suman a la línea oficial del régimen de evitar reconocer víctimas o heridos en desastres naturales, una práctica frecuente en la propaganda estatal para proyectar eficiencia del sistema de defensa civil, incluso frente a emergencias de gran magnitud.