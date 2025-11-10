Luto en el voleibol cubano: fallece Lázaro Beltrán, una de sus grandes figuras

Vídeos relacionados:

Lázaro Beltrán, una de las grandes figuras del voleibol masculino cubano, falleció este domingo a los 61 años.

La noticia fue dada a conocer en Facebook por su compañero de equipo Ihosvany Hernández y ha levantado una oleada de luto en redes sociales.

“Hermano, gracias por ser parte de mi evolución como hombre y persona. Descansa en paz #6”, escribió en Facebook el exatleta.

Otras figuras del deporte de la malla alta en la isla expresaron su pesar en el post de Hernández.

“EPD, hermano. Triste Noticia. Mi más sentido pésame a toda su familia y amigos”, escribió en Facebook el pasador Raúl Diago.

“Muy triste noticia el fallecimiento de este gran voleibolista y muy buen compañero, otro que se nos va de la gloriosa generación de los 90 mi más sentido pésame a familiares y amigos DEP”, dijo, por su parte, Orlando Samuels.

Lo más leído hoy:

El medio independiente Swing Completo recuerda que Beltrán formó parte de la escuadra que logró el subcampeonato mundial en Brasil 1990. El título Panamericano de La Habana 1991 y los cetros de los Juegos Centroamericanos de Santiago de los Caballeros 1986 y Ponce 1993.

Beltrán se retiró en 1993 y emigró a EE. UU. donde desarrolló una exitosa carrera como coach que lo llevó a dirigir la escuadra femenina de las barras y las estrellas.