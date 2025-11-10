Luto en el voleibol cubano: fallece Lázaro Beltrán, una de sus grandes figuras

Vídeos relacionados:
Lázaro Beltrán, una de las grandes figuras del voleibol masculino cubano, falleció este domingo a los 61 años.
La noticia fue dada a conocer en Facebook por su compañero de equipo Ihosvany Hernández y ha levantado una oleada de luto en redes sociales.
“Hermano, gracias por ser parte de mi evolución como hombre y persona. Descansa en paz #6”, escribió en Facebook el exatleta.
Otras figuras del deporte de la malla alta en la isla expresaron su pesar en el post de Hernández.
“EPD, hermano. Triste Noticia. Mi más sentido pésame a toda su familia y amigos”, escribió en Facebook el pasador Raúl Diago.
“Muy triste noticia el fallecimiento de este gran voleibolista y muy buen compañero, otro que se nos va de la gloriosa generación de los 90 mi más sentido pésame a familiares y amigos DEP”, dijo, por su parte, Orlando Samuels.
El medio independiente Swing Completo recuerda que Beltrán formó parte de la escuadra que logró el subcampeonato mundial en Brasil 1990. El título Panamericano de La Habana 1991 y los cetros de los Juegos Centroamericanos de Santiago de los Caballeros 1986 y Ponce 1993.
Beltrán se retiró en 1993 y emigró a EE. UU. donde desarrolló una exitosa carrera como coach que lo llevó a dirigir la escuadra femenina de las barras y las estrellas.
Preguntas frecuentes sobre el fallecimiento de Lázaro Beltrán y su legado en el voleibol cubano
¿Quién fue Lázaro Beltrán y por qué es importante en el voleibol cubano?
Lázaro Beltrán fue una de las grandes figuras del voleibol masculino cubano, conocido por su destacada participación en la escuadra que logró el subcampeonato mundial en Brasil 1990, el título Panamericano de La Habana 1991 y los cetros de los Juegos Centroamericanos de Santiago de los Caballeros 1986 y Ponce 1993. Tras retirarse en 1993, emigró a EE. UU., donde continuó su carrera como entrenador.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad del voleibol cubano ante la muerte de Lázaro Beltrán?
La noticia de su fallecimiento ha provocado una ola de luto en redes sociales, con compañeros de equipo y otras figuras del voleibol cubano expresando su pesar. Ihosvany Hernández, Raúl Diago y Orlando Samuels fueron algunos de los que compartieron mensajes de condolencia y recordaron su legado. El impacto de Beltrán en el voleibol cubano se refleja en el respeto y admiración que continúan mostrando sus colegas y seguidores.
¿Cuál fue el legado de Lázaro Beltrán en el voleibol internacional tras su retiro en Cuba?
Después de retirarse del voleibol competitivo en 1993, Lázaro Beltrán emigró a Estados Unidos, donde desarrolló una exitosa carrera como entrenador. Llegó a dirigir la escuadra femenina de voleibol de Estados Unidos, demostrando su capacidad y conocimiento en el deporte a nivel internacional.
