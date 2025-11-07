Universidad de Oriente lamenta muerte de un estudiante y de un destacado profesor

La Universidad de Oriente despidió al profesor Pedro Antonio Rodríguez Fernández y al estudiante Luis Enrique Vicet Castellanos

Vídeos relacionados:

La Universidad de Oriente, de Santiago de Cuba, lamentó el fallecimiento del Dr. C. Pedro Antonio Rodríguez Fernández, profesor consultante de la Facultad de Ingeniería Química y Agronomía, cuya destacada trayectoria académica y científica dejó una profunda huella en la educación superior cubana.

En una nota publicada este viernes, la institución recordó al docente como un profesional ejemplar, con una carrera dedicada a la docencia, la investigación y la formación de generaciones de ingenieros agrónomos.

Captura Facebook / Universidad de Oriente. Cuba

Graduado de Ingeniero Agrónomo en 1974 en la propia Universidad de Oriente y Doctor en Ciencias Agrícolas en 1989 por la Universidad de Plovdiv, Bulgaria, Rodríguez Fernández fue Profesor Titular del Departamento de Agronomía y miembro activo de los consejos científicos de la Facultad y de la universidad.

Impartió 43 asignaturas de pregrado y 36 de posgrado, dirigió 72 trabajos de diploma, 17 tesis de maestría y tres de doctorado, además de liderar 37 grupos científico-estudiantiles.

Su obra abarcó temas de agricultura orgánica, suelos salinos, biofertilizantes y medio ambiente, campos en los que dejó aportes significativos.

Lo más leído hoy:

El profesor también participó en proyectos internacionales de asesoría científica en Colombia y Ecuador, colaborando con instituciones como la Universidad del Cauca, la Universidad de los Llanos, el SENA y la Facultad de Recursos Naturales de la ESPOCH.

“Han sido estas líneas un sentido reconocimiento para el Dr. C. Pedro Antonio Rodríguez Fernández. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos, compañeros, discípulos y allegados”, expresó la universidad en su comunicado.

La institución también confirmó el fallecimiento de Luis Enrique Vicet Castellanos, estudiante de tercer año de Ingeniería Mecánica del curso diurno, residente en Palma Soriano, quien murió víctima de un infarto asociado a enfermedades de base.

Captura Facebook / Universidad de Oriente. Cuba

“La comunidad universitaria lamenta profundamente su fallecimiento. Expresamos nuestras condolencias a sus padres, familiares, amigos, compañeros de estudio, profesores y allegados”, señaló la nota publicada el miércoles.

Las dos muertes, ocurridas con pocos días de diferencia, han provocado consternación entre estudiantes y profesores de la Universidad de Oriente, que despidió a un maestro de generaciones y a un joven que representaba el futuro de la institución.

En las últimas semanas, Cuba ha vivido una oleada de luto que ha alcanzado tanto al ámbito académico como al cultural. En la región oriental, la tristeza también alcanzó a Guantánamo, donde dos jóvenes profesores perdieron la vida de manera repentina, dejando un vacío en el sistema educativo local.

Los testimonios de compañeros y estudiantes reflejaron el impacto humano de estas pérdidas, que evidencian las difíciles condiciones y el desgaste que afronta el personal docente en la isla.

Días atrás, el ámbito cultural cubano también sufrió la partida del cineasta Manuel Pérez, figura esencial del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

Su obra, marcada por un enfoque crítico y humanista, deja un legado que trasciende generaciones y que definió parte de la identidad cinematográfica del país.

A ello se suma la noticia del fallecimiento del músico Hermes Ramírez Silva, director de la Steel Band de El Cobre, un referente cultural que llevó los ritmos del oriente cubano a escenarios internacionales.

Su muerte fue lamentada por artistas y vecinos que reconocieron su dedicación a preservar la música popular y formar nuevas generaciones de intérpretes.