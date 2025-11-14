Transfer222 impulsa su marca RUMBASOL, un aceite de soya que conquista los negocios del sur de Florida

La empresa TRANSFER222 LLC ha irrumpido con fuerza en el competitivo mercado alimentario del sur de la Florida con su marca RUMBASOL, un aceite de soya de alta calidad, certificado y aprobado para su distribución en Estados Unidos, que ya se abre paso en supermercados, bodegas, restaurantes y negocios de comida.

El producto, presentado en botellas de 1 litro, destaca por su pureza, estabilidad y versatilidad, lo que lo convierte en una opción confiable para freír, cocinar o uso diario. Además, su envase atractivo y funcional lo hace especialmente adecuado para exhibición en estanterías de supermercados y tiendas minoristas.

Entrega gratuita en menos de 24 horas

Uno de los principales diferenciales de RUMBASOL es su servicio de entrega gratuita y garantizada en menos de 24 horas dentro del condado de Miami-Dade. La compañía también gestiona pedidos hacia Broward, Palm Beach y otros condados de la Florida, con un enfoque en la rapidez y la atención personalizada.

“Queremos que cada cliente reciba su pedido a tiempo, con la calidad y el servicio que caracterizan a TRANSFER222 LLC”, aseguró un portavoz de la empresa, que ha hecho de la eficiencia logística y el trato directo con el cliente dos pilares de su crecimiento.

Cortesía / TRANSFER222 LLC

En expansión: de bodegas a grandes distribuidores

Con precios competitivos, el más bajo del mercado mayorista, y disponibilidad inmediata, RUMBASOL™️ ha captado la atención de mayoristas y distribuidores independientes, además de los pequeños y medianos negocios que buscan un producto confiable y rentable.

Su alcance incluye:

Supermercados y bodegas

Food marts y restaurantes

Cafeterías y food trucks

Mayoristas y distribuidores independientes

El aceite de soya de TRANSFER222 LLC no solo destaca por su calidad certificada, sino también por su consistencia de precios y flexibilidad comercial, lo que permite atender desde pedidos individuales hasta cargas completas por pallet.

Compromiso con la calidad y el servicio

RUMBASOL cumple con todos los estándares de calidad exigidos para su importación y comercialización en territorio estadounidense. La empresa asegura que su objetivo es convertirse en un aliado estratégico para los negocios del sector alimentario, ofreciendo productos confiables, entregas rápidas y una relación comercial estable.

La compañía, con sede en el sur de la Florida, se define como un proveedor “ágil, transparente y orientado al cliente”, dispuesto a atender tanto a pequeños comerciantes como a grandes distribuidores.

Contacto directo para pedidos

Los interesados en adquirir el aceite de soya RUMBASOL pueden comunicarse directamente con TRANSFER222 LLC a través del número telefónico +1 (786) 440-6004, vía WhatsApp al +1 (305) 307-6504 o por mail a info@transfer222.com.