Transfer222 impulsa su marca RUMBASOL, un aceite de soya que conquista los negocios del sur de Florida

TRANSFER222 LLC lanza RUMBASOL, aceite de soya de alta calidad en Florida. Ofrece entrega rápida y gratuita, competitivo en precio y calidad, ideal para supermercados y restaurantes.

Viernes, 14 Noviembre, 2025 - 12:55

Transfer222 LLC impulsa su aceite RUMBASOL Foto © Cortesía

La empresa TRANSFER222 LLC ha irrumpido con fuerza en el competitivo mercado alimentario del sur de la Florida con su marca RUMBASOL, un aceite de soya de alta calidad, certificado y aprobado para su distribución en Estados Unidos, que ya se abre paso en supermercados, bodegas, restaurantes y negocios de comida.

El producto, presentado en botellas de 1 litro, destaca por su pureza, estabilidad y versatilidad, lo que lo convierte en una opción confiable para freír, cocinar o uso diario. Además, su envase atractivo y funcional lo hace especialmente adecuado para exhibición en estanterías de supermercados y tiendas minoristas.

Entrega gratuita en menos de 24 horas

Uno de los principales diferenciales de RUMBASOL es su servicio de entrega gratuita y garantizada en menos de 24 horas dentro del condado de Miami-Dade. La compañía también gestiona pedidos hacia Broward, Palm Beach y otros condados de la Florida, con un enfoque en la rapidez y la atención personalizada.

“Queremos que cada cliente reciba su pedido a tiempo, con la calidad y el servicio que caracterizan a TRANSFER222 LLC”, aseguró un portavoz de la empresa, que ha hecho de la eficiencia logística y el trato directo con el cliente dos pilares de su crecimiento.

Cortesía / TRANSFER222 LLC

En expansión: de bodegas a grandes distribuidores

Con precios competitivos, el más bajo del mercado mayorista, y disponibilidad inmediata, RUMBASOL™️ ha captado la atención de mayoristas y distribuidores independientes, además de los pequeños y medianos negocios que buscan un producto confiable y rentable.

Su alcance incluye:

  • Supermercados y bodegas
  • Food marts y restaurantes
  • Cafeterías y food trucks
  • Mayoristas y distribuidores independientes

El aceite de soya de TRANSFER222 LLC no solo destaca por su calidad certificada, sino también por su consistencia de precios y flexibilidad comercial, lo que permite atender desde pedidos individuales hasta cargas completas por pallet.

Compromiso con la calidad y el servicio

RUMBASOL cumple con todos los estándares de calidad exigidos para su importación y comercialización en territorio estadounidense. La empresa asegura que su objetivo es convertirse en un aliado estratégico para los negocios del sector alimentario, ofreciendo productos confiables, entregas rápidas y una relación comercial estable.

La compañía, con sede en el sur de la Florida, se define como un proveedor “ágil, transparente y orientado al cliente”, dispuesto a atender tanto a pequeños comerciantes como a grandes distribuidores.

Contacto directo para pedidos

Los interesados en adquirir el aceite de soya RUMBASOL pueden comunicarse directamente con TRANSFER222 LLC a través del número telefónico +1 (786) 440-6004, vía WhatsApp al +1 (305) 307-6504 o por mail a info@transfer222.com.

COMENTAR

Archivado en:

Artículo patrocinado
Venta de Alimentos
Negocios Privados
Cubanos en Estados Unidos
Internacionales
Noticias de Miami
Estados Unidos
Videos
Noticias en 2025
Noticias en Noviembre del 2025
Noticias del Viernes, 14 de Noviembre del 2025

TRANSFER222 LLC

Empresa de importación y distribución mayorista en Hialeah, Florida, especializada en aceites comestibles y productos de alimentación para minoristas y negocios de alimentos en EE. UU.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

TRANSFER222 LLC

Empresa de importación y distribución mayorista en Hialeah, Florida, especializada en aceites comestibles y productos de alimentación para minoristas y negocios de alimentos en EE. UU.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada