Familiar de herido en explosión en parrandas de Guayos cuenta detalles del accidente

Seis heridos, dos de ellos en estado crítico, dejó la explosión durante las parrandas de Guayos

Una familiar de uno de los heridos en la explosión de artefactos de pirotecnia en las parrandas de Guayos, en Sancti Spíritus, en la madrugada del sábado, reveló detalles del incidente, que dejó como saldo seis lesionados, dos de ellos en estado crítico.

Yohan Piñeiro Santana, de 36 años, quien presenciaba el lanzamiento de fuegos artificiales cuando ocurrió el estallido, sufrió quemaduras en su cara, brazos y pies que lo mantienen en condición crítica, según declaró a Martí Noticias la esposa de su padre.

“A él lo apagaron los bomberos”, subrayó la mujer, que solicitó no se publicara su nombre. “Él está ahora mismo en estado crítico”.

“Ahí sabían el peligro que había, lo que ellos van y se meten… Eso les gusta mucho a ellos porque es como una tradición”, señaló.

Aclaró que Piñeiro “no estaba tirando” voladores, sólo “estaba viendo porque a él le gusta verlo de ahí mismo… de cerca”.

La explosión se produjo alrededor de las cinco de la mañana, en el área destinada a los fuegos artificiales en el barrio La Loma, cerca de la Casa de Cultura de la localidad perteneciente al municipio Cabaiguán.

Lo más leído hoy:

Según el testimonio de la familiar, el accidente ocurrió allí, cuando uno de los voladores que habían tirado cayó en un saco de morteros y explotó. “Esa parte ahí nada más es destinada para eso, lo que ellos se metieron”, dijo.

Sobre la delicada condición del joven manifestó que “él reconoce y todo”, pero “no tiene conocimiento de su gravedad”, y afirmó: “El más grave es él y otro muchacho”.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del resto de las víctimas del accidente, todos hombres; cinco de ellos entre los 30 y 40 años de edad, y uno de 50, según fuentes oficiales.

En el último reporte médico dado a conocer por la prensa oficial de Sancti Spíritus, se informó que, además de los dos pacientes críticos, hay otros dos en estado de gravedad y uno con pronóstico menos grave en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, mientras que un sexto pasó a ser atendido de forma ambulatoria.

La doctora Tatiana Hernández González, especialista de segundo grado en Cirugía Plástica y Caumatología, explicó que los pacientes ingresados en el hospital son “politraumatizados, con diversos grados de quemaduras y heridas, a quienes se les practican suturas, abordajes venosos profundos, y otros procederes protocolizados en la atención a las lesiones desde el punto de vista local y sistémico”.

La especialista dijo al diario Escambray que permanecen en la sala de Caumatología, en “cubículos aislados para su atención” por un equipo multidisciplinario, integrado por anestesiólogos, cirujanos, especialistas y residentes de Cirugía Plástica y Caumatología, y enfermeros.

Además, aseguró que se dispone del material gastable y las cremas para los tratamientos.

El Ministerio del Interior está investigando las causas de la explosión.

Las tradicionales parrandas de Guayos, consideradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, cumplieron este año su centenario.

La fiesta popular estaba programada para efectuarse a inicios de noviembre, pero fue pospuesta a pesar del descontento de los pobladores, quienes las prepararon durante meses como es costumbre.

Las autoridades locales alegaron razones económicas, sanitarias y de sensibilidad social a causa de la situación nacional tras el paso del huracán Melissa, que devastó el oriente cubano, “y una muy difícil situación epidemiológica debido a la circulación de varias arbovirosis”.

Los accidentes con artefactos de pirotecnia son frecuentes en este tipo de festejos en Cuba. En 2018, dos hombres sufrieron graves quemaduras en las parrandas de Camajuaní, en Villa Clara; y en 2017, durante las celebradas en Remedios, en esa misma provincia, un incendio en un depósito de fuegos artificiales causó heridas a 39 personas, ocho de ellas de extrema gravedad.