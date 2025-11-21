Cura cubano comparte reflexión tras el huracán Melissa: No fue el ciclón, fue la pobreza la que te dejó sin techo

El sacerdote cubano Leandro NaunHung compartió una dura reflexión tras el paso del huracán Melissa, en la que afirmó que la pobreza estructural y la falta de recursos, y no el ciclón, son las verdaderas causas de que miles de familias hayan perdido sus casas en Cuba.

Durante una misa celebrada en una comunidad rural de Santiago de Cuba, NaunHung pidió a los fieles que reflexionaran sobre la realidad del país y la precariedad en que viven los campesinos.

“Algunos dicen: ay, porque me tumbó el techo o me derrumbó la casa. ¿Qué casa? Hay que definir qué es una casa. Cuatro palos con lona negra y dos pedazos de teja, eso es un refugio, no una casa.”

El sacerdote aseguró que el paso del huracán Melissa solo “sacó al descubierto” la pobreza que ya existía antes del desastre.

“Tu casa no existía antes de que pasara Melissa. Solo ha sacado al descubierto que tú no tenías casa y seguiremos sin casa porque no hay materiales de construcción, olvídense de eso”, señaló.

NaunHung también criticó la falta de recursos básicos y llamó a la comunidad a dejar de esperar soluciones del Estado.

“Pasó el Melissa, me tienen que dar algo. ¿Quién te lo va a dar? No esperen que alguien les resuelva la vida”, dijo.

En su sermón, el cura subrayó que las prioridades ahora deben ser básicas y reales:

“Necesitamos algo donde guarecernos de la lluvia y un plato de comida para el estómago. Esa será nuestra prioridad: buscarla, compartirla y ayudarnos unos a otros.”

El sacerdote pidió a los pobladores mantener la unión y la colaboración como única vía para enfrentar la escasez: “Este es trabajo comunitario. Mantengámonos unidos, ayudándonos, colaborándonos.”

Las palabras del padre NaunHung reflejan el sentir de muchos cubanos que, tras el huracán Melissa, no solo perdieron lo poco que tenían, sino que enfrentan la indiferencia de un Estado incapaz de garantizarles techo, comida ni esperanza.

El cura católico es un ferviente defensor de las comunidades rurales de Santiago de Cuba, y de ellas denuncia sus principales problemas. Además, en las redes sociales, expone aquellas herramientas que ayuda a empoderar estas poblaciones olvidadas.

Él no es el único que, desde la iglesia católica, desenmascara al régimen. Otro párroco, Alberto Reyes, denunció este viernes que el régimen cubano agrava la crisis sanitaria y social del país como una estrategia deliberada para “aplastar la esperanza” del pueblo y evitar una nueva rebelión.