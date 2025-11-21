Vecinos rescatan a hombre y denuncian el peligroso estado del muelle de Caracoles, en Santiago de Cuba

Vecinos de Caracoles ayudan a levantar a un hombre mayor que cayó en uno de los huecos del deteriorado muelle del poblado.

En el pequeño poblado costero de Caracoles, en la provincia de Santiago de Cuba, los vecinos viven con la certeza de que cada trayecto hacia la lancha puede convertirse en una tragedia.

Así lo describe el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada en su denuncia, publicada este jueves donde apunta que el muelle de pasajeros, la única vía de salida por agua del lugar, presenta madera rota, huecos abiertos y ausencia total de señalización que advierte el peligro.

Según comentó Mayeta Labrada, un hombre mayor cayó en uno de los huecos, y aunque no sufrió lesiones graves, los pobladores aseguran que no es la primera vez que ocurre un accidente.

Además, denuncian que el deterioro fue señalizado hace más de un año, pero las autoridades locales y el Ministerio del Transporte no han accionado.

"Caracoles no pide lujos. Pide seguridad. Pide humanidad. Pide acción inmediata", concluye el texto de la denuncia.

Caracoles se encuentra en el litoral de Santiago de Cuba, en una zona donde el mar y la montaña se entrelazan.

Según fuentes cartográficas, se sitúa cerca de islotes como Cayo Granma y La Socapa. En este entorno agreste, la embarcación es más que un medio de transporte, se convierte en el hilo que conecta a sus habitantes con el mundo exterior, con el trabajo, los suministros, la esperanza.