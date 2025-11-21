Vecinos rescatan a hombre y denuncian el peligroso estado del muelle de Caracoles, en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
En el pequeño poblado costero de Caracoles, en la provincia de Santiago de Cuba, los vecinos viven con la certeza de que cada trayecto hacia la lancha puede convertirse en una tragedia.
Así lo describe el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada en su denuncia, publicada este jueves donde apunta que el muelle de pasajeros, la única vía de salida por agua del lugar, presenta madera rota, huecos abiertos y ausencia total de señalización que advierte el peligro.
Según comentó Mayeta Labrada, un hombre mayor cayó en uno de los huecos, y aunque no sufrió lesiones graves, los pobladores aseguran que no es la primera vez que ocurre un accidente.
Además, denuncian que el deterioro fue señalizado hace más de un año, pero las autoridades locales y el Ministerio del Transporte no han accionado.
"Caracoles no pide lujos. Pide seguridad. Pide humanidad. Pide acción inmediata", concluye el texto de la denuncia.
Caracoles se encuentra en el litoral de Santiago de Cuba, en una zona donde el mar y la montaña se entrelazan.
Según fuentes cartográficas, se sitúa cerca de islotes como Cayo Granma y La Socapa. En este entorno agreste, la embarcación es más que un medio de transporte, se convierte en el hilo que conecta a sus habitantes con el mundo exterior, con el trabajo, los suministros, la esperanza.
Preguntas frecuentes sobre el deterioro del muelle de Caracoles en Santiago de Cuba
¿Cuál es el estado actual del muelle de Caracoles en Santiago de Cuba?
El muelle de Caracoles presenta un estado de deterioro significativo con madera rota, huecos abiertos y falta de señalización. Los vecinos denuncian que esta situación representa un peligro inminente para los usuarios. A pesar de haberse reportado el problema hace más de un año, las autoridades locales y el Ministerio del Transporte no han tomado medidas para solucionarlo.
¿Qué incidentes han ocurrido debido al mal estado del muelle de Caracoles?
Se han reportado accidentes en el muelle, como el caso de un hombre mayor que cayó en uno de los huecos. Aunque no sufrió lesiones graves, los vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo. Esto evidencia el riesgo constante al que están expuestos los usuarios del muelle.
¿Por qué es importante el muelle de Caracoles para la comunidad local?
El muelle de Caracoles es crucial para la comunidad, ya que es la única vía de salida por agua del poblado y conecta a sus habitantes con el mundo exterior, trabajo y suministros. En una región donde el transporte terrestre se ve afectado por la crisis energética, el transporte marítimo es esencial para la vida diaria de los residentes.
¿Qué relación tiene el deterioro del muelle de Caracoles con otros problemas de infraestructura en Santiago de Cuba?
El deterioro del muelle de Caracoles es un ejemplo más de los problemas de infraestructura en Santiago de Cuba. La ciudad enfrenta un abandono generalizado de su infraestructura marítima y vial, como lo demuestra el colapso de una patana en agosto de 2025 y el mal estado de las carreteras. Este deterioro afecta gravemente la movilidad y la seguridad de los residentes.
