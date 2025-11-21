Cuba, peor que Haití en proyección de exportaciones según la CEPAL

Vídeos relacionados:

Cuba figura entre los tres países de América Latina y el Caribe sin crecimiento en el valor de las exportaciones de bienes para 2025, según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El economista cubano Pedro Monreal alertó en su cuenta de X (antes Twitter) que los resultados del documento, titulado “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2025”, colocan a la isla por debajo de Haití en cuanto a desempeño exportador, aunque ligeramente mejor que Venezuela, evidenciando el deterioro estructural de la economía cubana bajo el régimen de Miguel Díaz-Canel.

“Cuba es uno de los tres países sin crecimiento en el valor de las exportaciones proyectadas de bienes, peor que Haití aunque mejor que Venezuela”, escribió Monreal al comentar los resultados del informe de la CEPAL.

De acuerdo con el economista, la reducción del valor estimado de las exportaciones cubanas para este año se explica por la pésima zafra azucarera y la caída de los precios internacionales del níquel, dos de los rubros más importantes —y a la vez más golpeados— del sector productivo nacional.

Monreal señaló, además, que los datos del primer semestre de 2025 reflejan una caída simultánea de las exportaciones e importaciones, lo que agrava la ya crítica situación económica del país.

“Debido a la alta dependencia importadora de Cuba, la contracción de las importaciones debe de haber impactado negativamente en el crecimiento económico”, advirtió.

El informe de la CEPAL también confirma el aumento del déficit comercial en la balanza de bienes cubana, mientras el gobierno no ha reportado sus cifras correspondientes al comercio de servicios, uno de los pocos sectores donde la isla aún genera ingresos, principalmente por el envío de médicos a otros países.

Analistas consultados señalan que los malos resultados de Cuba en el informe reflejan la falta de reformas económicas reales, el colapso del sector productivo estatal y el impacto de la mala gestión del régimen comunista, que continúa bloqueando la iniciativa privada y restringiendo las importaciones independientes.

En contraste, países como República Dominicana, México y Costa Rica mostraron proyecciones positivas de crecimiento exportador, impulsadas por el turismo, las manufacturas y la integración comercial con América del Norte.

La situación económica de Cuba continúa siendo una de las más graves de la región, con una inflación descontrolada, escasez de alimentos y energía, y una moneda nacional prácticamente sin valor en el mercado informal, mientras el gobierno insiste en culpar al embargo estadounidense de una crisis generada por su propio modelo fracasado.