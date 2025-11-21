Mientras Cuba sufre apagones y enfermedades, Manuel Marrero prefiere promover turismo

Vídeos relacionados:
En un gesto desconectado de la realidad nacional, el primer ministro Manuel Marrero Cruz volvió a usar su cuenta en la red social X para promover el turismo en Cuba, justo cuando el país enfrenta apagones diarios, una crisis sanitaria por dengue y chikungunya, precios de alimentos impagables y un oriente devastado por el huracán Melissa, que aún no logra recuperarse totalmente.
“Muchas felicidades a todos los trabajadores que cada día se esfuerzan por continuar impulsando el turismo cubano… Este sector es determinante para asegurar nuestro crecimiento económico”, escribió Marrero, ignorando deliberadamente el deterioro que atraviesa la población.
El mensaje del primer ministro —otrora zar del turismo en la era de GAESA— provocó indignación entre los cubanos, quienes llevan meses denunciando colapsos en servicios básicos, hospitales sin medicamentos, cortes eléctricos prolongados, falta de combustible y un derrumbe total del poder adquisitivo.
Un país en ruinas y un gobierno celebrando hoteles vacíos
Mientras Marrero felicita al sector turístico, la realidad fuera de los hoteles de lujo manejados por los militares es muy distinta, con apagones de más de 12 horas diarias en la mayoría de las provincias.
El Sistema Eléctrico Nacional continúa en caída libre, con déficits que superan los 1,400 MW y provincias enteras —como Santiago de Cuba— sin recuperar totalmente el servicio tras Melissa.
Crisis sanitaria sin control
El Ministerio de Salud ha confirmado más de 20.000 casos de chikungunya, brotes intensos de dengue en todo el país y hospitales desbordados, sin agua, sin antibióticos y sin capacidad diagnóstica.
Alimentos impagables, dolarización y... Melissa
Los precios en MLC siguen marcando el acceso a la mayoría de los productos básicos, mientras el salario medio no cubre ni una semana de comida.
En tanto, Melissa dejó a miles de persona sin techo ni ayuda real. En el oriente del país, muchos municipios continúan sin luz, con caminos bloqueados, viviendas destruidas y comunidades que denuncian abandono gubernamental.
Un gobierno que solo “promueve” lo que controla: hoteles y divisas
El mensaje de Marrero también llega en medio de un descontento social creciente.
Mientras la población enfrenta colas interminables, enfermos sin atención y una economía paralizada, el gobierno sigue apostando por su único sector rentable para sí mismo: el turismo administrado por el complejo militar GAESA.
La contradicción no pasó desapercibida: Marrero felicita a un sector que opera aislado del pueblo y promueve hoteles donde un cubano no puede pagar ni una noche, pero olvida la catástrofe sanitaria y social que golpea al país.
Un país en apagón… y un primer ministro en modo propaganda
El contraste entre el discurso oficial y la realidad cotidiana refleja, una vez más, la profunda desconexión del régimen con la vida del cubano común.
Mientras Marrero celebra “crecimiento económico”, millones de familias pasan noches enteras sin electricidad, sin agua, sin medicamentos y sin comida suficiente.
Y al final, el mensaje que envía el gobierno es tan claro como ofensivo: el turismo es prioridad; el pueblo, no.
