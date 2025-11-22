Nuevo giro en el mercado informal cubano: Cae precio de una de las tres divisas

Vídeos relacionados:

Este sábado, el mercado informal de divisas en Cuba amanece con un nuevo cambio a la baja: cae el valor del euro.

La moneda europea se cotiza en estos momentos en 485 CUP, lo que supone una caída de cinco pesos en relación con su valor en la jornada precedente.

El dólar por su parte, se mantiene en 435 CUP, según revela el parte diario publicado por el medio independiente elTOQUE, que informa sobre la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMi).

En el caso de la Moneda Libremente Convertible (MLC), este 22 de noviembre se mantiene en 220 CUP, precio al que arribó ayer, tras marcar un sorpresivo aumento.

Tasa de cambio hoy 22/11/2025 -6:48 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 435 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 485 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 2220 CUP.

La inestabilidad general que ha experimentado el valor de las divisas en las últimas semanas tiene lugar en medio de una creciente campaña de hostigamiento por parte del régimen cubano hacia elTOQUE, al que acusa de “manipular” la Tasa Representativa del Mercado Informal.

A finales de octubre, el dólar descendió de 485 a 410 CUP; y el euro cayó de 540 hasta los 450 CUP, en un acelerado movimiento a la baja.

Sin embargo, desde el 9 de noviembre ambas divisas habían ido recuperando su valor de venta progresivamente. Ello hasta que el pasado 16 de noviembre el dólar rompiera con la dinámica ascendente.

El ajuste ocurre en un contexto de tensión política y económica, marcado por el anuncio del gobierno cubano -el pasado 14 de noviembre- sobre la futura creación de un “mercado cambiario oficial, ordenado y transparente”.

Sin embargo, la persistente inflación, la falta de divisas y la desconfianza en las instituciones económicas del régimen siguen impulsando la demanda de dólares y euros como refugio.

Además, la escasez de efectivo y los problemas de conectividad bancaria en la isla limitan las transacciones formales, lo que alimenta todavía más el mercado paralelo de divisas.

Desde 2022, la tendencia ha sido una devaluación constante de la moneda nacional, apenas interrumpida por breves pausas o descensos momentáneos que nunca logran revertir el deterioro sostenido del CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 22 de noviembre:

1 USD = 435 CUP.

5 USD = 2,175 CUP.

10 USD = 4,350 CUP.

20 USD = 8,700 CUP.

50 USD = 21,750 CUP.

100 USD = 43,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 485 CUP.

5 EUR = 2,425 CUP.

10 EUR = 4,850 CUP.

20 EUR = 9,700 CUP.

50 EUR = 24,250 CUP.

100 EUR = 48,500 CUP.

200 EUR = 97,000 CUP.

500 EUR = 242,500 CUP.