ElToque se burla de la acusaciones del vocero del régimen Humberto López

El vocero del régimen cubano, Humberto López, volvió a lanzar una ofensiva mediática contra el medio independiente elToque, acusándolo este martes en su programa Razones de Cuba de formar parte de un supuesto “programa integral de guerra económica” financiado desde EE.UU. para manipular la tasa informal de divisas y “desestabilizar la economía nacional”.

La respuesta de elToque no se hizo esperar.

Con ironía y una dosis de sarcasmo, el medio desmontó las acusaciones del portavoz oficialista y se burló abiertamente de la narrativa propagandística del régimen.

La respuesta de elToque: Ironía como antídoto a la propaganda

En un texto titulado “Reflexiones inmediatas”, publicado tras la emisión del programa, elToque respondió con una serie de frases contundentes y burlonas que se viralizaron rápidamente.

“Hay más racionalidad en quienes creen que la Tierra es plana que en quienes depositan su fe ciega en Humberto López y en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana", aseveraron.

Con esa línea inicial, el medio marcó el tono de su respuesta: directo, irónico y desafiante.

A continuación, añadieron una reflexión que retrata con precisión el diálogo imposible entre la prensa independiente y el aparato de propaganda estatal:

“Debatir con personas irracionales es estéril: donde uno expone argumentos, ellos solo verán excusas”.

En su cierre, elToque ridiculizó la idea de que el medio sea responsable de los males del país, con una metáfora que apunta al autoengaño colectivo que promueve la propaganda del régimen:

“Si después de ver otro show de un espacio que cuenta un país que no existe, usted decide creer que elToque y sus creadores son la causa de todos sus males, adelante. Vaya, camine hasta el borde de ese ‘plato’ que cree es el planeta. Cuando llegue allí sienta lo que quiera o se imagina debe sentir. Pero sepa, que sus emociones no cambiarán dos hechos: la Tierra es esférica y el elefante seguirá ahí, en medio de su habitación".

Y concluyeron con un mensaje breve y desafiante: “Mañana le dedicamos otro momento”.

La respuesta fue celebrada en redes sociales por cientos de usuarios, dentro y fuera de Cuba, que vieron en el tono irónico de elToque una forma de resistencia frente al miedo y la desinformación oficial.

El origen del ataque: Un régimen que busca culpables externos

El texto de elToque fue una reacción directa a la más reciente campaña de difamación impulsada por la propaganda estatal cubana.

En el programa Razones de Cuba, Humberto López aseguró que el medio independiente utiliza “fondos del contribuyente estadounidense” para alterar el mercado cambiario informal y afectar la estabilidad económica del país.

Según el vocero del régimen, la labor de elToque de publicar a diario las tasas informales del peso cubano frente al dólar, el euro y el MLC formaría parte de una operación de “terrorismo económico”, dirigida a generar “pánico financiero” y a “deprimir el ingreso de la población”.

El discurso, sin embargo, no ofreció pruebas verificables.

En lugar de eso, repitió el argumento presentado días antes por el canciller cubano Bruno Rodríguez, quien en la ONU afirmó que existe una “operación organizada y financiada por Washington para provocar el colapso económico de Cuba”.

En el programa televisivo, López incluso negó estar realizando una campaña de descrédito, aunque su propia retórica lo desmintió de inmediato al afirmar:

“Lo que le preocupa a El Toque es que los cubanos dejemos de tomarlos como referente, que no los miremos como la tasa de cambio. Les preocupa perder credibilidad y que nos organicemos con un proyecto transformador para tirarlos a la basura”.

Tras la emisión del programa, los principales medios estatales repitieron el ataque.

Granma publicó un artículo titulado “El Toque actúa en contra del bienestar del pueblo de Cuba”; mientras Cubadebate lanzó otro bajo el titular “El Toque: del terrorismo económico al tráfico de divisas”.

Crisis, censura y miedo a la transparencia

La ofensiva mediática ocurre en un momento en que Cuba atraviesa una crisis económica y social sin precedentes, marcada por la inflación, la escasez y el colapso de los servicios básicos.

Ante la incapacidad de resolver el desastre económico generado por el propio régimen, la estrategia oficial consiste en culpar a actores externos e independientes, especialmente a los medios que logran exponer la realidad que el Estado intenta ocultar.

En ese contexto, elToque se ha consolidado como una de las pocas fuentes confiables sobre el valor real del peso cubano, lo que explica el empeño del régimen en desacreditarlo.

ElToque se prepara ante un posible bloqueo

Frente al aumento de la hostilidad, el medio ha advertido a sus lectores sobre la posibilidad de que el Gobierno bloquee su sitio web dentro de la isla. En su comunicado, elToque señaló:

“El Gobierno cubano podría bloquear el sitio web de elTOQUE. Ante esta posibilidad, y si no quieres perderte ninguno de nuestros contenidos, tenemos alternativas que pueden ser útiles.”

El medio ofreció enlaces para descargar sus aplicaciones móviles y seguir sus canales en redes sociales.

La nueva embestida del régimen contra elToque demuestra el temor del poder a la transparencia y la información independiente. Lejos de ceder ante la presión, el medio respondió con humor y dignidad, recordando que la verdad no puede ser censurada, aunque el régimen intente silenciarla.