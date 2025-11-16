Periodista oficialista afirma que culpar a El Toque por caos cambiario en Cuba es “grotesco, carente de sostén económico alguno”

La crítica apunta a la incapacidad y demora del gobierno para crear un mercado cambiario funcional

El periodista oficialista Ariel Terrero afirmó este domingo que la aceptación acrítica del discurso oficial cubano sobre la capacidad El Toque para influir y distorsionar el mercado cambiario cubano es “grotesco, carente de sostén económico alguno”.

“La manipulación de estos mercados en cualquier país requiere de intervenciones demasiado costosas de agentes económicos poderosos -un banco central o un conglomerado financiero global-, para conseguir reacciones de las tasas en los mercados, reacciones, además, que suelen durar poco tiempo”, subrayó Terrero en un extenso análisis publicado en su perfil de Facebook.

Captura de Facebook/Ariel Terrero

A su juicio, el empresario e inversor húngaro-estadounidense George Soros “miraría con envidia a José Jasán (Nieves, fundador y director del medio digital) de resultar creíbles las capacidades atribuidas a El Toque”.

El también decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana calificó el observatorio financiero del medio como un equipo “demasiado pequeño” y sin validación técnica para medir un mercado fragmentado y opaco como el cubano.

Si bien reconoció que la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI) se ha convertido en referencia ante el déficit de información similar, “un simple recorrido y diálogo con los mercados internos enseña diferencias cotidianas entre lo que dice El Toque y la tasa que los vendedores aplican cuando hacen conversiones de moneda con sus consumidores”.

Captura de Facebook/Ariel Terrero

El exvicepresidente de la Unión de Periodista de Cuba arremetió contra el medio, cuestionando que recibe financiamiento estadounidense y coopera con la Embajada de Estados Unidos en La Habana en varios programas dirigidos a la sociedad civil.

No obstante, admitió que culpar a El Toque de movimientos en la tasa informal carece de lógica económica: para influir en precios cambiarios se necesitan actores con capacidad financiera real, no un medio que recoge datos de redes sociales.

También reconoció que el Banco Central de Cuba (BCC) dejó un vacío informativo que el medio aprovechó, ante la incapacidad del Estado de construir un mercado cambiario flexible y transparente.

Captura de Facebook/Ariel Terrero

En este sentido, la crítica de Terrero apunta directamente a la responsabilidad del gobierno cubano en la debacle económica y la incapacidad de crear un mercado cambiario funcional tras años de promesas incumplidas.

“Las autoridades han seguido aferradas a tasas oficiales que andan por un lado mientras el mercado real -mal llamado informal- anda por otro. La promesa de crear un mercado cambiario “funcional y transparente”, que reitera el BCC en estos días, está en pie oficialmente desde hace más de tres años. Sigamos esperando”, argumentó.

La sección de comentarios reveló un contraste contundente con el discurso oficial. Las intervenciones de economistas y especialistas apuntaron de forma directa a las causas internas de este fenómeno.

La economista Ileana Díaz Fernández recordó que todo lo que hoy ocurre es consecuencia de un vacío informativo que el propio Estado provocó y que otros actores simplemente ocuparon.

Otro colega, Oscar Fernández, fue más explícito: alguien en el gobierno lleva al menos tres años bloqueando cualquier intento de formalizar el mercado cambiario y, sin importar lo que hagan ahora, “el daño es irreversible”.

El historiador Félix Julio Alfonso desmontó otro de los pilares del relato oficial al afirmar que la tasa de cambio publicada por El Toque “no es el causante de ninguno de los gravísimos problemas de la economía cubana, empezando por el asunto del salario, que desde hace décadas es absolutamente insuficiente para cumplir sus funciones y terminando con la dolarización del consumo, lo que constituye una ofensa para quienes no tienen acceso a esa moneda”.

El economista Hiram Marquetti sumó otros detalles técnicos como que los arquitectos de la Tarea Ordenamiento no concibieron “la necesidad de preservar el mercado cambiario y esta situación condujo al debilitamiento de CADECA (Casas de Cambio). Además, a pesar de las nuevas complejidades que enfrentó la economía, se mantuvo el tipo de cambio de 1 por 24 que genera importantes afectaciones a las empresas que operan el comercio exterior”.

Otros ciudadanos fueron aún más transparentes. “Hablar porquería es gratis y en eso el gobierno cubano no tiene rival”, soltó uno. Otro lo sintetizó sin rodeos: culpar a un enemigo externo es la maniobra clásica de un gobierno que evita mirarse al espejo.

Y en medio del caos, un comentario aportó una dosis de realismo incómodo que Terrero no mencionó: la actual policrisis —económica, social y política— solo se agrava cuando el gobierno insiste en buscar culpables externos y “se niega a reconocer su propia responsabilidad en la creación de las condiciones del desastre actual”.

Nieves rechazó este domingo la escalada de hostigamiento del régimen durante las últimas semanas y reafirmó públicamente su compromiso político con la democracia en Cuba.

La escalada comenzó el 29 de octubre, cuando el canciller Bruno Rodríguez habló de “pruebas” sobre una supuesta manipulación de la tasa de cambio.

Luego, el vocero oficialista Humberto López acusó al medio de integrar un “programa integral de guerra económica” y de operar un esquema de “terrorismo financiero”, incluso sugiriendo posibles procesos penales y la inclusión del proyecto en listas de entidades “vinculadas al terrorismo”.

También el gobernante Miguel Díaz-Canel dirigió sus dardos contra el medio de prensa, acusándolo de recibir financiamiento externo para deprimir la moneda cubana y actuar como parte de una presunta “guerra económica” contra el país.

Asimismo, el Banco Central de Cuba (BCC) respaldó esas imputaciones en una declaración donde cuestionó la legitimidad de la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMi).

Las acusaciones del gobierno y su aparato de voceros contrastan con la ausencia de un mercado cambiario funcional, una brecha que ha llevado tanto a ciudadanos como a empresas a depender del valor de referencia del mercado informal.