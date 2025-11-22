Nicolás Maduro vuelve a hacer el ridículo con baile incluido: “No me para nadie”

El gobernante Nicolás Maduro volvió a hacer el ridículo bailando al compás de un tema que versiona su particular intento de hablar en inglés.

“No war, no crazy war, no, no, no, ¿Cómo se dice en inglés?, peace, peace, yes peace”, se oye repetir a Maduro y cantar al compás de la música el viernes durante una celebración del día de los estudiantes en Caracas.

“Es viernes y ¿Qué pasa el viernes?, ¿Y qué vamos a hacer hoy? La Venezuela en paz, viernes en la noche se declara en rumba total, ¡Rumba, rumba, rumba! ¡Es viernes y me voy de rumba! ¡Y a mí no me para nadie!”, se le escuchó decir a la concentración de estudiantes.

En medio de las tensiones con EE.UU., el dictador venezolano aseguró que la “asechanzas” estadounidenses no lo pararán.

“Paren la guerra, no a la guerra, Venezuela quiere paz”, agregó.

Aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras advertencia de EE. UU.

Este sábado se conoció que seis aerolíneas internacionales suspendieron temporalmente sus operaciones en Venezuela tras una advertencia de seguridad emitida por Estados Unidos.

La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean Airlines, la brasileña GOL y la chilena LATAM suspendieron este sábado sus vuelos con destino u origen en Venezuela.

La decisión se produjo luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) alertara sobre un “aumento de la actividad militar” y un deterioro de las condiciones de seguridad en el espacio aéreo del país caribeño.

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza, confirmó a EFE que las seis aerolíneas optaron por cancelar sus operaciones ante la advertencia, que afecta especialmente a la región de información de vuelo de Maiquetía, donde se concentran las llegadas y salidas internacionales.

El diario español El País también reportó que la FAA no ha prohibido los vuelos sobre Venezuela, pero sí recomendó a las aerolíneas “extremar la precaución” debido a “una situación de riesgo potencial” asociada al incremento de maniobras militares dentro o alrededor del territorio venezolano.

El aviso, que estará vigente hasta el 19 de febrero, obliga además a las compañías a notificar con 72 horas de antelación si planean ingresar al espacio aéreo venezolano.

El contexto regional añade mayor inquietud. El País recuerda que el portaaviones estadounidense USS Gerald Ford, el más grande y moderno del mundo, se incorporó recientemente al despliegue naval de Washington en el Caribe como parte de la Operación Lanza del Sur, una campaña que Estados Unidos presenta como lucha contra el narcotráfico, pero que ha generado tensiones políticas y especulaciones sobre posibles acciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro.