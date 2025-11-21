Trump anuncia próxima conversación con Maduro: "Tengo algo muy específico que decir"

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que hablará pronto con el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque se negó a ofrecer detalles sobre el contenido de esa conversación.

"Hablaré con él en un futuro no muy lejano. No puedo decirte qué, pero tengo algo muy específico que decir", afirmó Trump en una entrevista con Brian Kilmeade de Fox News.

El mandatario aseguró que Estados Unidos estará "muy involucrado" en la situación, aunque sin dar detalles.

Señaló que ha sido informado sobre opciones para operaciones militares dentro de Venezuela, pero con sus palabras pareció dejar abierta la posibilidad de un acercamiento diplomático, confiando en que la presión estadounidense pueda forzar a Maduro a renunciar sin recurrir a una acción militar directa.

Esta no es la primera ocasión en que el jefe de la Casa Blanca menciona un posible diálogo con Maduro.

El domingo pasado, anticipó que "probablemente" hablaría con él "en algún momento".

"Es posible que estemos hablando, que estemos teniendo conversaciones con Maduro. Veremos cómo resulta. A ellos les gustaría hablar", declaró desde el aeropuerto de West Palm Beach, en Florida.

Por su parte, Maduro respondió señalando que estaría dispuesto a entablar un diálogo con Trump.

"Cualquiera que quiera hablar con Venezuela lo hará cara a cara", declaró el dictador en la televisión estatal.

"Solo a través de la diplomacia deben los países y gobiernos libres entenderse, y solo a través del diálogo deben buscar puntos en común en temas de interés mutuo", subrayó.

La tensión en la región ha ido en aumento desde que Estados Unidos inició ataques a embarcaciones presuntamente involucradas en el tráfico de drogas, tanto en el Caribe como en el Pacífico, lo que ha resultado en 22 botes hundidos y 83 muertos.

A esto se suma el despliegue de más de una decena de buques de guerra y 15,000 soldados estadounidenses en la región, como parte de la operación denominada "Lanza del Sur" por el Pentágono.

El próximo lunes 24 de noviembre entrará en vigor la designación del denominado Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés).

Esta medida permite la aplicación de sanciones financieras y diplomáticas, como la congelación de activos, y ha sido utilizada como precursor para justificar acciones militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

La incertidumbre persiste sobre si la administración de Trump ordenará operaciones militares directas en territorio venezolano y sobre el momento en que se tomaría una decisión concreta.

Mientras tanto, la tensión y el aumento de la presión estadounidense generan un clima de expectativa y preocupación sobre la estabilidad en la región.